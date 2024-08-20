聯合航空美國三藩市往香港客機現機件故障　中途急降夏威夷檀香山

聯合航空一班由美國三藩市飛來香港的波音777客機航班出現機件故障，中途於夏威夷檀香山機場急降。聯合航空編號UA869客機於當地時間周一（19日）下午1時40分起飛，原定香港時間今日（20日）下午6時45分抵港，惟飛機起飛約四小時後，突然改變航線，並於約兩小時後降落在夏威夷檀香山機場。



根據機管局網站，航班檀香山出發，預計明晚（21日）8時45分抵港。



聯合航空一班由美國三藩市返港的波音777客機航班出現機件故障，改於夏威夷檀香山機場降落。（聯合航空相片）

根據航空追蹤網站Flightradar紀錄，航班準時於當地時間周一下午1時40分起飛，並沿北太平洋上空飛行，按原路線橫越太平洋飛抵香港。

不過，航班起飛約四小時後，突然改道南下，並於約兩小時於夏威夷檀香山機場降落。根據聯合航空網站，航班原計劃在檀香山出發返港，並延後至明日晚上8時45分抵港，即延誤26小時。

根據航空追蹤網站Flightradar紀錄，航班改降夏威夷檀香山。（Flightradar截圖）

聯合航空在官方網頁指出，該航班因須有技術問題須解決而取消，強調乘客的安全是最重要，對造成不便感到抱歉。據機管局網站顯示，原本明日到港同為UA869航班，則已取消行程。

聯合航空今年2月一班同樣由三藩市抵港、編號同為UA869航班抵港時，香港消防處接獲控制塔通知，指客機機艙傳出味，懷疑冒煙，救援人員到機場戒備，並出動6輛消防車及6輛救護車，航班最終成功降落但未找到有起火或煙。