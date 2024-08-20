渣打馬拉松｜公眾組別周三早上10時起報名　9.4公布首輪抽籤結果

渣打香港馬拉松2025將於明年2月9日舉行，大會表示，「達標跑手」優先報名階段上周五（16日）已結束，反應熱烈，報名人數較上屆增加接近5成。賽事公眾抽籤、傷健名額及輪椅賽明日（21日，星期三）早上10時起接受報名，結果將於9月4日透過電郵及手機短訊通知。



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渣打香港馬拉松2025將於明年2月9日舉行。（夏家朗攝）

8月30日晚上7時截止報名 中籤始需網上付款

渣馬大會表示，公眾抽籤、傷健名額及輪椅賽明日（21日）早上10時起接受報名，公眾抽籤分個人及隊制，報名期限由明起至8月30日晚上7時，並於9月4日下午2時於電郵、手機短證及報名系統公布首輪抽籤結果，成功抽中人士須在9月10日晚上11時59分前網上付款。

至於第二輪結果則於9月13日下午2時公布，抽中人士須於9月19日晚上11時59分前網上付款。傷健人士名額及輪椅賽報名期限則至11月22日晚上7時，須在收到確認電郵至年11月29日晚11時59分前網上付款。

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大會說，每名參賽者只能報名參加渣馬2025一次，即不可同時登記個人及隊制公眾抽籤，未能成功於「達標跑手」優先報名，而於「公眾抽籤」報名之情況除外。

如發現有違規者，大會將取消其報名及參賽資格而不作另行通知，同時亦不會發還已繳付的報名費及派發跑手包予該名人士。

今年擴大年齡組別及獎項至各組20個

為了增加賽事的競爭性，大會今年擴大年齡組別及其獎項，年齡組別由過往8個增至20個（男女各10個）；各組別均設有挑戰組首三名獎項，令原本66個相關獎項，增加至今屆的174個，以獎勵成績突出的跑手。

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