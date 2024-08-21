平安咭｜職安學堂容許考試作弊互通答案　勞工處即停認可三個月

勞工處今日（21日）公布，即日起暫停認可Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，為建築工人舉辦俗稱「平安咭」的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，為期3個月。該處指，涉事學堂涉在考試期間容許作弊，學員與導師等討論答案，其後向學員發證明，指相關行為性質嚴重，因此暫停證可。



勞工處即日起暫停認可Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂。（資料圖片/羅君豪攝）

容許學員之間討論答案違反批核條件

勞工處表示，已暫停認可Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，按《工廠及工業經營條例》，為受僱於工業經營而從事建築工程的工人舉辦的「平安咭」課程，為期3個月，至11月20日。

勞工處稱，該課程營辦機構在進行課程考試期間，容許學員之間討論答案，其後向涉事的學員發「平安咭」，在有關課程的批核條件下，課程營辦機構應嚴格禁止作弊行為，包括學員之間、學員與導師或監考人員之間討論答案等作弊行為。

勞工處：性質嚴重 暫停涉事導師教授課程

勞工處經過詳細調查和搜證，及考慮該公司提出的解釋和申述後，認為性質嚴重，作出暫停認可的決定；涉事導師亦同時被要求在該課程營辦機構暫時停止教授課程，同樣為期3個月。

勞工處發言人表示，會嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構，以確保強制性安全訓練課程的質素。認可課程的主辦機構若不遵守勞工處訂定的批核條件，其舉辦相關課程的認可資格可被暫停或撤回。