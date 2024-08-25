今日新聞8分鐘｜城巴認錯長者咭車長拒開車｜郎朗現身街頭玩拉闊

城大教授港鐵九龍塘站墮軌捲車底亡 校方：深表難過

今日（25日）中午12時許，警方接獲港鐵九龍塘站職員報，指一名男子墮軌，其後遭往金鐘方向行駛的列車撞倒，捲入列車底部，當場不治。消防員將事主遺體移離路軌，來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，至下午1時33分逐步回復正常。

交易廣場城巴落車門玻璃粉碎 惹被破壞疑雲 警循交通意外調查

中環發生巴士玻璃粉碎事故。周六（24日）晚上10時許，據報一輛由中環碼頭開往石排灣的7號路線城巴雙層巴士，當駛入中環交易廣場巴士總站後，司機發現車廂有異常，經停車檢查車輛後，發現巴士車尾落車門一塊玻璃窗粉碎，恐防被人破壞，於是報案。

大馬騙徒假身份證突破實名制 登記電話卡呃港人6100萬 警拘11人

警方搗破一個來自馬來西亞的跨國犯罪集團，歹徒偽造證件突破電話卡實名制，成功登記最少300張電話卡，然後利用它們進行電話騙案，以「假冒客服」手法對本港市民進行電話詐騙，涉及騙案400宗，騙款達6,100萬。犯罪集團在港設立行動據點，用「貓池」一次過發送大批訊息，警方經調查後拘捕11人，當中6人為馬來西亞男子，檢獲大量「貓池」及超過8萬張電話卡。6名馬來西亞男子已被暫控一項「串謀詐騙」及「使用虛假文書」罪，案件將於下周一（26日）上午在東區裁判法院提堂，而另外5名外本地男女則已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

施政報告諮詢會｜李家超：個別行業適應洗牌期有挑戰 冀搞活人流

《施政報告》地區諮詢會一連兩個星期日舉行，今日（25日）行政長官李家超與多名司局長到旺角伊利沙伯中學，聽取獲邀出席逾120人的意見。有中小企希望百分百擔保貸款計劃延長，亦有零售界坦言處境艱難，希望政府及時支持，如再派消費券，鼓勵留港消費。

大角咀街頭持鐵筆聚眾疑準備追數 3名勝和男涉藏攻擊性武器被捕

大角咀街頭持鐵筆聚集引起可疑，3名男子見警員到場企圖逃走，終被截獲就擒。警方初步調查相信涉案男子打算前往追討賭債，在一輛私家車上搜獲鐵筆、亞加力膠尺及鴨舌帽等，以涉嫌「藏有攻擊性武器」及「管有適合作非法用途的工具」，拘捕3名有黑社會勝和背景的男子。

Keeta封帳打黑工 大批外賣員無預警「被停工」 關注組：打過龍

「你要對你的送遞員有一個交代。」一班Keeta美團外賣員上月突遭封鎖帳戶，有人被封兩日、有人被封逾一周，被迫停工下手停口停。有外賣員說，平台事前無警告，僅以帳戶異常為由即封帳，他們在應用程式申訴遭拒、電郵無人覆、到平台開設的街站求助仍未能解封帳戶。即使到帳戶解封平台亦無解釋，外賣員嘆做無保障，怕以後「無故封帳」陸續有來。

樂悠咭｜城巴系統認錯咭 車長見實物仍拒開 乘客呆等半個鐘鼓譟

即日起（8月25日）60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」，才能享用二元優惠計劃。讀者黃女士一行3人上午7時許，從香港仔魚類批發市場上車，乘搭城巴970X前往長沙灣。六旬丈夫拍樂悠咭成功上車，同樣65歲以上的黃女士緊隨其後，卻被車長截停，指她使用的是長者八達通。

上海機場爆發爭執 女子因行李箱超2cm被加收700元怒吼：你很窮嗎

上海浦東機場一名女子21日搭乘春秋航空，因手提行李箱超過2公分，被地勤人員加收700元（人民幣，下同，約台幣3181元），令她心生不滿以致情緒失控，堵在登機口與地勤人員發生口角爭執。該女子還大吼，「大家都不要上飛機了啊！」

華強北公益鋼琴突被人群包圍 知名鋼琴家驚喜現身更與青年合奏

2018年起，華強北步行街上擺放了8架公益鋼琴，供市民們免費使用，演奏者可以是頭髮花白的老人，也可以是忙裡偷閒的外賣員，但在昨晚（24日），其中一架鋼琴卻被人群層層包圍。

原來，鋼琴家郎朗昨晚突然驚喜現身華強北，更即興與一名拉小提琴的男學生合奏。