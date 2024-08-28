ART021藝博會開鑼　展出美國雕塑《LOVE》　主辦望帶動VIP經濟

由文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的「ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會」今（28日）正式開鑼。由即日起至下月8日， ART021 HONG KONG會在香港不同地方，展出來自13個國家和地區，近90間畫廊的藝術品，最矚目是首次在港展出的美國雕塑家Robert Indiana 作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》。主辦方期望透過活動推動全民互動藝術體驗，並帶動VIP經濟。



ART021藝術集團聯合創始人周大為期望藝博會能將藝術文化帶動至整個香港，圖為美國雕塑家Robert Indiana 作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》。（董素琛攝）

ART21 HONG KONG舉辦的藝術博覽館分為五大單元，盼推動全民互動藝術體驗。其中維園及藝穗會天台的藝構之旅（SCULPTURE），展出7位來自中國內地及國際藝術家共10件雕塑作品，當中最為矚目的包括首次在港展出的美國雕塑家Robert Indiana 作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》，供公眾欣賞和拍照打卡。

約兩萬名VIP收藏家 預計帶來3億經濟收益

ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，香港是僅次於紐約的全球第二大藝術交易中心，擁有零關稅和運輸方面的優勢，便利藝術品交易；但長遠而言期望香港能超越藝術交易市埸地位，並將藝術文化帶動至整個香港。

周大為續指，目前為止，向ART021 HONG KONG預先登記的VIP收藏家超過二萬人，當中約五成來自內地及海外，其餘則來自香港或大灣區區內。他預計，以每名內地及海外人士在港平均基本消費約3萬港元計算，ART021 HONG KONG將為香港帶來3億元的經濟效益。

其他博覽會活動包括：

主畫廊單元 GALLERIES

日期：8月29日-9月1日（公眾日：8月30日-9月1日）

地點：西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部主畫廊及藝拓現場門票已於 Cityline 開售：https://cultural.cityline.com/tc/2024/art021hk.html



影像單元VIDEOS

日期：8月29日-9月1日

地點：亞洲協會香港中心

影像單元門票將於8月19日開售：https://cultural.cityline.com/tc/2024/art021hk.htmL



藝拓現場 EXPANSION

日期：8月29日-9月1日

地點：藝穗會



藝構之旅 SCULPTURE

日期：8月28日-9月8日

地點：維多利亞公園及藝穗會



藝術論壇

日期：8月29日-9月1日

地點：西九文化區自由空間



大灣區藝術間 GBA ART WEEK

日期：8月28日-9月8日

地點：大灣區參與畫廊和機構



其中主畫廊單元及影像單元售票期由即日起至9月1日。主畫廊單元成人標準票為港幣300元，學生標準票為港幣150元；影像單元標準票為港幣50元，特惠票（學生、65歲以上長者）為港幣35元。