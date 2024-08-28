ART021藝博會開鑼 展出美國雕塑《LOVE》 主辦望帶動VIP經濟
由文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的「ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會」今（28日）正式開鑼。由即日起至下月8日， ART021 HONG KONG會在香港不同地方，展出來自13個國家和地區，近90間畫廊的藝術品，最矚目是首次在港展出的美國雕塑家Robert Indiana 作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》。主辦方期望透過活動推動全民互動藝術體驗，並帶動VIP經濟。
ART21 HONG KONG舉辦的藝術博覽館分為五大單元，盼推動全民互動藝術體驗。其中維園及藝穗會天台的藝構之旅（SCULPTURE），展出7位來自中國內地及國際藝術家共10件雕塑作品，當中最為矚目的包括首次在港展出的美國雕塑家Robert Indiana 作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》，供公眾欣賞和拍照打卡。
約兩萬名VIP收藏家 預計帶來3億經濟收益
ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，香港是僅次於紐約的全球第二大藝術交易中心，擁有零關稅和運輸方面的優勢，便利藝術品交易；但長遠而言期望香港能超越藝術交易市埸地位，並將藝術文化帶動至整個香港。
周大為續指，目前為止，向ART021 HONG KONG預先登記的VIP收藏家超過二萬人，當中約五成來自內地及海外，其餘則來自香港或大灣區區內。他預計，以每名內地及海外人士在港平均基本消費約3萬港元計算，ART021 HONG KONG將為香港帶來3億元的經濟效益。
其他博覽會活動包括：
主畫廊單元 GALLERIES
日期：8月29日-9月1日（公眾日：8月30日-9月1日）
地點：西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部主畫廊及藝拓現場門票已於 Cityline 開售：https://cultural.cityline.com/tc/2024/art021hk.html
影像單元VIDEOS
日期：8月29日-9月1日
地點：亞洲協會香港中心
影像單元門票將於8月19日開售：https://cultural.cityline.com/tc/2024/art021hk.htmL
藝拓現場 EXPANSION
日期：8月29日-9月1日
地點：藝穗會
藝構之旅 SCULPTURE
日期：8月28日-9月8日
地點：維多利亞公園及藝穗會
藝術論壇
日期：8月29日-9月1日
地點：西九文化區自由空間
大灣區藝術間 GBA ART WEEK
日期：8月28日-9月8日
地點：大灣區參與畫廊和機構
其中主畫廊單元及影像單元售票期由即日起至9月1日。主畫廊單元成人標準票為港幣300元，學生標準票為港幣150元；影像單元標準票為港幣50元，特惠票（學生、65歲以上長者）為港幣35元。