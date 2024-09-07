何啟明：新一輪建造業輸入勞工計劃不批配額　設跨部門小組跟進

早前有工會揭逾100名建造業外勞被管理公司剝削、扣減薪金，勞福局副局長何啟明表示，昨日與保安局、警方、勞工處及發展局會見工會，正在調查事件，而新一期建造業輸入外勞計劃將不會批出配額，強調會先處理「系統性問題」，再讓外勞來港工作，確保他們獲應有報酬。



就建造業外勞被管理公司剝削，何啟明今（7日）出席活動後表示，昨日已聯合保安局、警方、勞工處及發展局與工會代表見面，正就最新情況調查事件，重申不容許機構借助不同手段，剝削外勞的薪酬，「是法律之外不容許之事，不可接受。」他又指，以上部門會一起處理事件，將成立跨部門小組，直接向工會了解，希望找到工友出來指正。

他續指，7月開始接受申請的新一期「建造業輸入勞工計劃」，將不會批出配額，強調會先處理系統性問題，才讓外勞安心來港就業，並獲得應有報酬。被問到有工友不敢實名求助，他表示知悉相關情況，一直有與勞工處進行突擊巡查，將會商討如何更清晰知道工友情況。

何啟明表示，7月開始接受申請的新一期建造業輸入外勞計劃，將不會批出配額。（黃浩謙攝）

香港建造業總工會自3月起接獲逾100名外勞工友求助，表示被管理公司剝削，包括扣減一半薪金、收取其提款卡，以及巧立名目索取交通費、工具費用等。惟當日（4日）記者會工友代表因被威嚇而缺席，工會促勞工處採取突擊行動，以了解工友實況。