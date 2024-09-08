馬季開鑼｜投注額13.3億按年反彈8.6%　7100內地客入場創新紀錄

2024/2025年度馬季今日（8日）開鑼，沙田馬場一共舉行10場賽事，丁財兩旺。馬會表示，開鑼日總投注額投注額接近13.3億港元，較去年上升8.6%；入場人數超過4.7萬人，創疫情後開鑼日的新高，其中內地遊客人數破歷來賽馬日紀錄，超過7,100人。



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新馬季開鑼日的開幕儀式在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，特首李家超及馬會主席利子厚一同主持醒獅點睛儀式；一眾騎師也出席開幕典禮，祝願馬迷新馬季事事順利。李家超揮動大槌，敲響銅鑼後，標誌新馬季展開。

馬會表示，新馬季將會舉行88個本地賽日，當中包括上演12場國際一級賽。今天的開鑼日編排了10場本地賽事，焦點是第三場的香港特區行政長官盃，由大衛希斯訓練、潘頓策騎的賽駒「嘉應高昇」輕鬆勝出賽事，此駒為上屆「最佳新馬」及「最大進步馬匹」的得主。賽後李家超頒發獎盃及銀碟予勝出馬主、練馬師與騎師。

另外，今天馬場內設有寓意幸運的銅鑼陣，不少馬迷入場時也敲打銅鑼，希望新馬季可以好運連連，入場人士也獲贈精心設計的新馬季賽事月曆一個。

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