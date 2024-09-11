康文署中秋節晚將加強巡邏　籲市民切勿煲蠟、亂拋垃圾、放孔明燈

下周二（17日）便是中秋節，預計不少市民晚上將出外賞月。康樂及文化事務署呼籲市民，在歡度中秋佳節之餘，切勿煲蠟或放孔明燈，並必須保持地方整齊清潔。署方又指，將於中秋節加強派員巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上等人士採取執法行動。



康文署提醒市民歡度中秋節時，切勿煲蠟或放孔明燈。(資料圖片)

康文署發言人表示，為確保市民在理想的環境歡度佳節，呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上。而蠟燭應放置在金屬器皿或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。

發言人又指，市民不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。

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康文署又指，將會調配人手於中秋節晚上在轄下場地，包括公園、公眾泳灘及燒烤場等加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款三千元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

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