公院婦產雙雄推產前篩查　早診斷唐氏症嬰　冀以身教傳後輩齊獲獎

由得知懷孕至嬰兒呱呱落地，十月懷胎歷程不簡單，當年同期接受專科培訓的屯門醫院婦產科顧問醫生歐陽錦全及廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌從醫30載，透過協助新生命誕生為無數家庭帶來歡欣喜悅。兩人不時以「兄弟班」模式合作推動公立醫院的婦產科服務發展，以引入產前診斷為例，令相比30年前提早診斷唐氏綜合症的嬰兒由三成提升至九成，避免媽媽進行羊膜穿刺檢查，減少流產風險。

從當年仍是見習醫生時會「一起被人罵」都今天兩人也行將退休並於今年獲醫管局頒發傑出員工獎，當中梁永昌計劃與大學合作拍攝短視頻，比如孕婦睡覺方向、產前心理質素等，減少產婦過多憂慮，他更指，較喜歡以「身教」教導年輕醫生，希望能教授他們與病人的溝通的技巧：「有問題的個案也要向孕婦解釋，怎樣跟媽媽聊天，是搜尋Google搜尋不到的。」



屯門醫院婦產科顧問醫生歐陽錦全（左）及廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌（右）不時以「兄弟班」模式合作推動公立醫院的婦產科服務發展，從當年仍是見習醫生時會「一起被人罵」都今天兩人也行將退休並於今年獲醫管局頒發傑出員工獎。（醫管局提供）

歐陽錦全與梁永昌於上世紀90年代同期接受專科培訓，兩人先後曾在瑪麗醫院及贊育醫院等公院的婦產科工作，一起巡房，一起捱罵，到千禧年以後，兩人分別晉升為屯門醫院及廣華醫院任職顧問醫生，但仍然不時以「兄弟班」模式合作推動產前診斷篩查。

梁永昌指，30年前的產前檢查，主要按孕婦年齡界定風險高低，建議進行羊膜穿刺術，但當中只有三成唐氏綜合症的嬰兒能提前診斷。歐陽錦全就補充說，現今發展不單憑媽媽年齡作為準則，首階段會為所有懷孕11至13周產婦照超聲波量度嬰兒頸皮、檢驗媽媽血清標誌物，再分析風險，高風險的產婦可進行第二層篩查，包括無創性胎兒染色體篩查、檢測媽媽血漿內胎兒基因等，準確性會更高，能提前診斷比例已提升近九成。

婦產科醫生歐陽錦全（左）及梁永昌（右）今年獲醫管局頒發傑出員工獎。（醫管局提供）（醫管局提供）

兩人未來兩年將退休，歐陽錦全指退休後希望回到醫院兼職或到大學授課，在公立醫院服務30年，他直言多年來都有人邀他私人執業，但當時同事一句話令他至今都在醫管局服務：「有同事話你出去只係全港私人醫生其中一個，但留喺屯門醫院，大家都想你留低，，認為你係是很重要嘅一位，令我留低嘅滿足感多了，覺得可以幫到部門、幫到同事。」

屯門醫院婦產科顧問醫生歐陽錦全（後排左四）及廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌（後排左五）不時以「兄弟班」模式合作推動公立醫院的婦產科服務發展，從當年仍是見習醫生時會「一起被人罵」都今天兩人也行將退休並於今年獲醫管局頒發傑出員工獎。（醫管局提供）

梁永昌也計劃退而不休，希望往後拍攝短片，為產婦提供正確資訊，例如孕婦睡覺方向、產前心理質素等，減少產婦過多憂慮，他更指，較喜歡以「身教」教導年輕醫生，希望能教授他們與病人的溝通的技巧：「有問題的個案也要向孕婦解釋，怎樣跟媽媽聊天，是搜尋Google搜尋不到的。」