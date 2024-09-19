今日新聞8分鐘｜16歲女返學被石屎擊傷頭部｜青衣亂駕案 再拘3男

綠置居︱首日揀樓長沙灣麗玥苑搶手 買家稱無關減息：減唔減都買

今期綠置居以市價52折推售新盤長沙灣麗玥苑，亦包括往年推出過的舊盤鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，以及新批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，合共3,023伙。綠置居今日（19日）首日踏入揀樓程序，大批「幸運兒」一早到觀塘的售樓處揀樓，「樓王」麗玥苑B座39樓08室開售不久已被揀走，同屬「樓王」盤的B座其他層樓8號室有兩層先後數分鐘列入買家囊中，可見相當搶手。

中環食肆疑炸食物時爐頭搶火 火勢猛烈 鄰店食客驚呼：burning!

中環發生火警。今日（19日）凌晨1時許，閣麟街45至47號地下一間售賣漢堡等食物的食店，有員工疑炸食物期間，爐頭突然搶火。一男一女職員自行疏散，由於火勢猛烈，冒出大量濃煙，多人見狀報警。

深水埗OK便利店搶劫案 獨行賊趁職員點算現金 闖店內徒手搶錢

深水埗發生便利店搶劫案。今日（19日）清晨5時許，一名47歲女店舖負責人報案，指在福榮街128號地下OK便利店點算約1000元現款期間，有一名年約30至50歲中國籍男賊人突然闖入店內，並徒手搶去店內現金，賊人得手後往元州街方向逃去。

青衣狂亂駕駛．內情｜新義安群煞追截勝和車圖傷人 反黑再拘3男

青衣西路近寮肚路周三（18日）清晨發生狂亂駕駛案，兩私家車相撞，其中白色私家車「反肚」起火，26歲男司機受傷送院；另一黑色平治掃欄後停下，24歲男司機一度逃去，事後往警署自首，兩人均涉案被捕。據悉，反黑組人員接手調查後，揭發車禍另有內情，疑涉及黑幫追車傷人。事發時，白色車上共有至少4男，全部有黑社會新義安背景，26歲男負責駕車追截平治，試圖將其截停，另外3男乘客則企圖用鐵棍襲擊24歲、有勝和背景的平治男。該3男事後逃去無蹤，最終全數落網。警方目前將他們扣查，正調查施襲動機。

機場三跑地盤釘板工猝死 妻早前中風入院 兒子獨對困境感徬徨

今日（19日）上午11時許，機場三跑地盤一名52歲姓蔡釘板男工暈倒並陷入昏迷，救援人員接報到場為其急救，政府飛行服務隊亦派出直升機將傷者送往東區醫院搶救，惜最終證實不治。工友透露死者在地盤任職約3個月，今早開工負責拆板，約10時許懷疑中暑暈倒，工友遂為他扇涼和急救，惟事主已無呼吸。

深井16歲女生返學期間 被從天而降石屎擊中頭部 外傭同受傷

深井發生高空墮物事件，傷及一名16歲少女及其外傭。今日（19日）清晨6時59分，警方接報青山公路汀九段38號海韻花園平台對出，一名16歲菲律賓籍少女被石頭擊中。事主頭破血流，幸清醒，救護車用擔架床將少女送往仁濟醫院治理。同行的43歲菲傭腳部受傷，一同送院。警方調查後，以涉嫌「容許物件從高處墮下」拘捕一名姓黃74歲男子，據悉為業主立案法團主席，案件交由荃灣警區刑事調查隊第四隊調查。

董之英所有學界甲組無報名 校長稱教師離職交接問題願辭職負責

仁濟醫院董之英紀念中學連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲及潘沛軒等多名港腳，但今屆賽事因教職員疏忽，在截止日期後一日才提交參賽申請表格，最終被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納報名，或將缺席今屆賽事。校方今日舉辦「足球學生及家長心聲分享會」交代事件，校長黃攸杰於會上承認責任，表示學校行政出錯，作為校長對事件責無旁貸，若辦學團體要求問責願意辭職。他解釋，過往一直由體育科主任負責透過網上系統報名參加各項學界賽事，但臨離職前因遺失登入報名系統的密碼，沒有為學生報名參加包括足球在內所有學界甲組賽事。

北角開槍｜蕭澤頤向死者家屬致慰問 強調警員使用槍械有嚴謹守則

北角早前發生槍擊案，一名家暴案男疑犯中槍身亡。警務處處長蕭澤頤今日（19日）出席南區區議會，會議後會見傳媒。蕭澤頤向死者家屬及傷者致傷深切慰問，強調「大家唔想有呢啲事發生」。死者父親日前表示，過往死者病發時，家人亦曾經尋求警方協助，沒想今次會造成悲劇，惟蕭澤頤指，警方沒有相關報案記錄。

黎巴嫩電子設備連環爆炸 Call機爆炸死者葬禮亦不能倖免｜有片

黎巴嫩繼9月17日發生傳呼機（call 機）集體發生爆炸後，據報18日再發生多種電子設備同時爆炸的事件，其中包括對講機、智能電話、汽車內的收音機系統等。事發後，社交媒體上出現大量相關影片。

有片｜月餅突砰一聲「爆炸」嚇呆一家三口 網民：以色列幹的！

內地一對年輕父母在家中與小孩度過悠閒時光，沒想到這時桌上的月餅竟突然爆炸，一家三口都嚇了一跳，小孩更被嚇哭。

玩具代理新華行傳結業 引入彈珠人伴港人成長 網民﹕冇佢冇玩具

玩具界近日傳出令人震驚的消息，龍頭代理商「新華行股份有限公司」傳結業，其存貨由夜冷行出售。夜冷行於社交平台發文指，位於屯門的玩具倉共有逾400多款、合共10多萬件全新玩具，原箱清倉批發出售，據知大部分玩具來自新華行，當中包括多部新華行代理的《星光少女》及《星光樂園》遊戲機。目前新華行的官方網頁顯示正進行維護，社交平台facebook及instagram專頁則已無法顯示內容。網上搜索得到的公司電話已無法接通。至於新華行位於柴灣的辦公室外，亦貼有於8月20日發出、有關新華行的清盤文件，有保安及附近公司人士均稱近日未見新華行有人出入。