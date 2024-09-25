今日新聞8分鐘｜太子道西紅Van撞途人｜上海迪士尼「維尼熊」遇襲

警察戰術巴士停旺角路邊 被九巴撞毀駕駛席車門

旺角發生涉及警車的交通意外。周三（25日）凌晨零時43分，一輛警察戰術巴士，停在彌敦道左轉荔枝角道基榮小學對開左線，其間一輛載有乘客的66X號雙層九巴沿右線駛至，惟巴士左邊車身與警察戰術巴士的駕駛席車門相撞。

灣仔告士打道貨車撼城巴車尾 司機被困受傷

今日（25日）早上9時，灣仔告士打道東行線稅務大樓對開，有貨車撼城巴車尾，貨車司機一度被困，由救援人員救出。

有片｜北大嶼山公路貨Van失控飄移 跨3線撼欄 打白鴿轉後翻側

北大嶼山公路今日（24日）發生驚險交通意外。網上有車Cam流傳，可見一輛客貨車沿公路往機場方向沿中線行駛，其間漸漸靠向左線，懷疑與前車距離太近，於是扭軚閃避，結果失控「飄移」，先高速衝近右邊石壆，繼而再掟彎向左跨越3條行車線，撞向左邊路肩欄杆，貨Van原地打「白鴿轉」，整車向左翻側始停下，汽車零件散落一地，幸後車及時收掣，未有釀成更嚴重意外。

旅客雙腳綁73隻Casio手錶福田口岸斷正 神色緊張步態異常露破綻

中國海關總署20日稱，近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。

香港水警夫妻冰島自駕遊失事墮河 當地人協助救援 夫死妻重傷

據了解，兩名水警在當時時間（24日）下午2時許，在冰島自駕遊期間遇上交通意外，兩人為夫妻關係，一死一重傷。據悉，死者為一名隸屬水警北分區的34歲男警，傷者則為一名於水警訓練學校駐守的35歲女警。

嘉道理農場水巨蜥Aberdeen上月離世 終年16歲 或曾嚴重心臟病發

去年8月曾在嘉道理農場走失的水巨蜥Aberdeen上月底離世，嘉道理農場暨植物園今（25日）在Facebook公布水巨蜥Aberdeen辭世消息，指牠已在8月30日去世，終年約16歲，相信高齡可能是導致其去世的因素之一，且患有高血壓，很可能經歷了嚴重的心臟病發，而其壽命已較一般圈養水巨蜥10至15年長。

太子道西紅Van撞途人｜司機聲稱綠燈行車 車Cam揭事發一刻為紅燈

九龍城太子道西今日（25日）上午11時許發生交通意外，一輛小巴在嘉道理道對開燈位撞到一名男途人。司機在場聲稱當時按綠燈行車，男途人突然衝出過馬路，收掣不及所致。不過有車CAM顯示，當時交通燈為紅燈，而且有其他車輛已由嘉道理道轉出，小巴卻高速駛至。警方仍在調查意外成因。

有片｜失明人士誤行馬路 PizzaHut暖男落車助回行人路 網民激讚

一個微不足道的善舉，或者能夠幫助他人離開險境。去年網上流傳Pizza Hut外賣速遞員，在天水圍區落車幫一名婆婆推紙皮過路，獲得網民激讚。今日則有車cam影片流出，再有懷疑是Pizza Hut的外賣速遞員日行一善。片段相信由電單車車頭行車記錄儀拍下，可見一名手持「白杖」（導盲手杖）的人士走出馬路，在左線上行走，不時往前方地面上左右揮動白杖，卻未能返回行人路。身穿Pizza Hut制服的電單車鐵騎士目擊後，立即駛近並停車，協助該人士返回行人路上。

片主上載影片時留言稱﹕「唔怕今次有我。但…...希望你下次要小心啦！！」隨即獲大批網民激讚﹕「好人好事，發放正能量！比個Like你！」、「多謝你，分分鐘救左條人命」。

上海迪士尼「小熊維尼」遭襲擊！遊客疑貪得意 突出手打到牠倒地

據中國媒體報道，9月22日，上海迪士尼小熊維尼人偶在遊行時，突然遭到一名男性遊客出手打頭，導致小熊維尼倒地，之後才在其他工作人員攙扶下離開現場。

直擊都江堰大熊貓研究中心基地 安安可可鄰居愛爬樹 BB公仔吸睛

中央向香港送贈的一對大熊貓「安安」與「可可」明日（26日）赴港，《香港01》今日（25日）到訪四川成都都江堰基地，是即將「離鄉別井」大熊貓的檢疫地方。有旅客知悉香港有新的大熊貓，都稱感興趣來香港，也有人建議港府，參考成都設置大熊貓裝置供遊客拍照，而該基地設有文創區，有初生出的熊貓BB公仔，是模仿20日大的BB設計。

登革熱．北上注意｜佛山廣州中山深圳錄大量個案 港衞生署籲預防

廣東省疾病預防控制中心近日指，9月9日至9月15日這7天內，全省新增報告775宗登革熱病例，其中本地病例768宗。

北上｜首8個月1300宗非法進口食物62%涉生肉 主涉退休人士或主婦

北上潮下，港人除了北上吃喝玩樂，也有人不少人北上買餸，十一國慶料北上南下人潮變多。香港海關及食物安全中心今日（25日）表示，今年截至8月，已經有1,324宗入境人士非法攜帶受規管食物案件，比去年全年數字1,019宗大幅升高，按同期比較的話直接上升一倍，海關指相信受出入境的人數增加有關。走私物品中，62%是未經煮熟的肉類，比例較去年增加16個百分點。