今日新聞8分鐘｜切線爆爭執50歲男拳打老翁｜大熊貓安安可可抵港

港島半山兩車相撞 一車鏟行人路夾牆與路牌間 3人被困消防救出

港島中西區今日 （25日）發生交通意外。晚上9時許，警方接報，兩輛私家車在柏道近列堤頓道相撞，其中一輛白色私家車據報一度冒煙，司機乘客共3人被困車內。救援人員接報趕至，消防利用工具剪開車身，救出被困者。

旺角燒烤店男女食客混戰群毆 5人被捕送院

旺角一間餐廳發生群毆案。今日（25日）下午4時55，警方接獲報案，指彌敦道創興廣場地舖一間燒烤店「木屋燒烤」 內發生打鬥案，其中包括數名男女食客混戰群毆。事件中，共有1男4女酬要送院，消防派遣3輛救護車協助處理，其中包括一名22歲姓譚男子，他手臂、胸及頸受傷；另外一名24歲姓陳女子，頭及膝受傷、一名36歲姓孫女子，手部受傷；一名姓趙35歲女子，手及腳受傷，一名40歲姓周女子則沒有受傷，所有人均清醒被送往廣華醫院治理。

大熊貓安安可可抵港．足本重溫｜已抵達海洋公園 有望聖誕見公眾

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港，專機中午抵達香港國際機場，政務司司長陳國基及文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席在香港國際機場舉行的大熊貓抵港歡迎儀式。安安和可可之後會從機場前往新居海洋公園，入住海洋公園賽馬會四川奇珍館。大熊貓抵港歡迎儀式及牠們抵達海洋公園過程，《香港01》直播。

大熊貓｜安安可可由BB到青少年階段 飲奶、進食、爬行片段曝光

中央贈港的一對5歲「國寶」大熊貓安安、可可，明日（26日）將抵達香港，入住海洋公園，年底與市民見面。中國大熊貓保護研究中心今日（25日）在四川都江堰舉辦歡送儀式，活動期間播放了安安、可可由初生至青少年階段（大熊貓5歲相當於人類15歲）成長點滴影片。

拳毆老翁．前傳曝光｜老翁疑未打燈切線 黑衫男開車門理論被推開

昨日（25日）社交平台流傳一段打鬥影片，拍攝到兩名男司機在旺角亞皆老街馬路爭執，一名黑衫男連環拳毆老翁頭部，網民紛紛批評他「恰老人家」。但今日（26日）社交平台流傳打鬥片的前傳，原來老翁事前疑未打燈即切線閘車，黑衫男忿然開老翁車門理論，老翁亦推開黑衫男及率先揮拳。前傳片段曝光，網上輿論即轉風向，並非一面倒譴責黑衫男，不少人直指老翁駕駛態度有問題。

新世界地震｜鄭志剛辭任感言一文睇清 集團暫停派息【足本重溫】

【鄭志剛/馬紹祥/新世界】新世界（0017）今日（26日）公布全年業績。集團上月發盈警，預告今年全年蝕最多200億元，屬廿年來首次年度虧損。該集團最新公佈，鄭志剛退任CEO，並由發展局前局長、現任新世界執行董事兼首席營運總監馬紹祥接任。

海關破遠洋船走私案 搜赴星洲及台灣3貨櫃 檢$1.5億電子產品等

香港海關偵破兩宗遠洋船走私案。關員本月根據風險評估及情報分析，鎖定3個出口至新加坡及台灣的貨櫃作檢查，並在3個貨櫃內，檢獲大量未列艙單貨物，其中包括手提電話、相機、集成電路及電路板等，市值約1.5億元。海關估計如該批貨物成功走私，可逃稅約3,000萬元。