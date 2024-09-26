新里程旅遊未妥善處理涉款逾30萬訂單　旅監局釘牌：有財政問題

旅遊業監管局今日（26日)公布，根據《旅遊業條例》，向「328 INVESTMENT LIMITED」（即新里程旅遊 NEW MILE TRAVEL）採取紀律制裁決定，由今日（26日）至今年12月1日，暫時吊銷其旅行代理商牌照。



旅監局早前派員到新里程旅遊的營業地點，進行查察，了解其業務運作情況。（旅監局提供圖片）

仍有15宗服務訂單未處理 涉款超過30萬元

旅監局於上月接獲顧客投訴或求助個案，指稱新里程旅遊未有妥善處理與顧客訂立的旅遊服務訂單。旅監局其後立即展開調查，包括派員到新里程旅遊的營業地點進行查察了解其業務運作情況，並要求持牌人提供相關財務資料及盡快處理顧客已訂立的旅遊服務訂單。

經旅監局跟進，截至本周二（24日），新里程旅遊已處理5宗退款或出票事宜，涉及約84,000元，而未獲處理的個案仍有15宗，涉及款項超過30萬元。

旅監局：新里程暫不適合續持有旅行代理商牌照

旅監局指，截至本周二新里程旅遊仍未能應局方要求提供其全面的財務資料。綜合考慮調查結果後，旅監局信納新里程旅遊出現財政問題，暫時不適合繼續持有旅行代理商牌照。

當局決定，根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序暫時吊銷涉事旅行代理商的牌照，至12月1日（即現有旅行代理商牌照到期日）。

無牌期間只可履行支付款項服務

旅監局已指示新里程旅遊立即採取補救行動，包括停止接受顧客的新旅遊服務訂單以及盡快處理或履行已接收的旅遊服務訂單，以保障消費者權益。

旅監局又指，在暫時吊銷牌照後，新里程旅遊不得繼續經營旅行代理商業務，但可履行在吊銷牌照前已被支付款項的協議、交易或安排，不會被視作無牌經營旅行代理商業務。