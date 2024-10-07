今日新聞8分鐘｜藉「拍蟲」東京胸襲｜蒲吧母留B女在家 鄰桌報警

西隧九龍入口電單車疑收掣不及撼私家車 鐵騎士一度昏迷送院搶救

今日（7日）早上7時50分，警方接報西區海底隧道九龍入口發生交通意外。涉及私家車和電單車，其中電單車司機昏迷不醒。救護員到場替傷者急救，並送往伊利沙伯醫院搶救。

葵涌棄貓｜兩個月大貓咪烈日下被放保溫袋棄斜坡 義工：人神共憤

葵涌有初生小貓慘遭遺棄。一對夫婦昨早（5日）途經葵喜街時，發現路邊斜坡一個環保袋竟有動物小腳撐出，查看下赫見內有一隻僅約兩個月大的貓咪，烈日當空加上「保溫」，貓咪全身滾燙，只剩微弱呼吸。

夫婦慌忙聯絡組織「貓の地帶動物慈善」求助，幸送往動物醫院治療後，今日（6日）已有好轉。揭發事件的夫婦怒轟棄貓者「無良」；該組織亦指事件「人神共憤」，不排除貓咪是被繁殖者棄掉，呼籲市民提供資料，不排除會報警處理。

車cam︱柴灣的士迎頭撼交警鐵馬 司機叫4次哎呀：唔好意思阿sir

柴灣發生涉及警車的交通意外。網上流傳一段車cam影片，可見今日（6日）早上7時許，一輛的士與警察電單車，在歌連臣角道一條單線雙程路迎頭相撞，片中傳出的士司機煞車聲，但仍收掣不及撞上鐵馬，交通警連人帶車被撞至退後，警員其後手扶腰部、背靠防撞欄坐於路邊；電單車則向左傾側。而車禍後的士司機憂稱：「哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！唔好意思阿Sir！唉‥‥‥」其後他下車了解。警員手扶腰部並靠往路邊欄杆坐下，拿出對講機通報。

中國籍男子日本扮驅蟲胸襲少女 同名港男相同手法屢犯案曾遭判監

日本傳媒昨日（6日）報道，一名從香港入境的33歲中國籍男子張偉雄前日在福岡機場被捕，他涉嫌在6月於東京街頭，以對方「身上有蟲」為由，「胸襲」一名20歲夜歸女子，早前離開日本，前日再入境時當地警方拘捕。

翻查資料，一名同名本港男子過去在港曾因非禮罪被法庭判監，除名字一樣外，犯案手法、年紀亦吻合。該名男子2017年及2018年已兩度因非禮被判感化，2019至2020年感化期間，涉在中文大學及多個港鐵站，向女途人訛稱身上有昆蟲，藉詞幫忙撥走昆蟲，趁機摸胸非禮，又疑偷去女子財物，2021年被重判入獄32個月。

根據日本《迷惑防止條例》第8條，「癡漢行為」要處以半年監禁或50萬日元罰款；根據日本刑法第176條關於「強制猥褻罪」，違者處以6個月以上10年以下的徒刑。

獨留9月大B案｜22歲無業母酒吧消遣向友稱留B在家 鄰桌聞言報警

旺角一名9個月大女嬰被獨留在家，22歲母親涉嫌疏忽照顧被捕。據悉，該名年輕母親，凌晨在酒吧消遣，更向朋友透露獨留B女在家。鄰桌酒客擔心報警而揭發事件，幸女嬰無恙。

十一黃金周｜長假結束旅客陸續離港 有人讚大澳風光美麗下次再遊

今日（7日）是國慶黃金周最後一日，大批內地旅客手拖行李由西九龍高鐵站啟程回家。有旅客即日來回香港，血拼消費一輪便回家；亦有旅客是一家大小留港數天，除了購物消費，他們亦到大澳遊覽，並指風景很美，希望以後能再去一次。

高德打車實測｜旅客有紅包港人也有賞 限微信支付寶 司機秒接單

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（即高德打車），採取銀彈攻勢進軍香港數月，除了現正在十一國慶期間向旅客派發180元的Call車紅包至今日（7日）外，原來港人亦有75元優惠券。

《香港01》兩次實測試坐高德出行發現相對於內地召車要等待一段時間，香港卻「秒速」獲司機接單，由尖沙咀前往九龍塘，連同付款及等車時間，耗時僅12分鐘，實收55.02元。而翻查其他本地召車平台「飛的」，相同路程的參考價為58元。不過須注意，首次開戶時需要點擊同意及授權車內錄音及錄影，付款方式亦只提供AlipayHK及WeChat Pay。

大媽重慶機場登機口前「開音響跳廣場舞」 航管嘆：無法可管

10月4日在重慶江北機場，內地網民拍攝到多名大媽趁候機舒展筋骨，打開音響大跳廣場舞，引起側目，就連航警前往勸說也無法制止。

網傳影片可以看到，在登機口前休息區，一群大媽正跟隨音樂節奏跳舞，人數約莫8、9人之多，眾人圍成一圈，場面看起來十分歡樂。