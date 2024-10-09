國慶｜澳門7天近百萬人次入境　日均旅客量升23%　酒店入住率95%

澳門旅遊局周二（8日）公布，在內地7日國慶長假期間，澳門錄得近100萬人次旅客入境，日均14.1萬人次，較去年同期日均客量增長22.9%，並超越2019年同期旅客量，創下有統計以來新高紀錄。此外，期間酒店業場所平均入住率達94.5%。



2024年國慶假期，澳門錄得入境總旅客接近100萬人次，日均14.1萬人次，較2023年同期的日均客量上升22.9%。（澳門政府新聞局圖片）

臨時數據顯示，從10月1至7日，澳門入境總旅客有993,117人次，當中內地旅客佔826,181人次、香港旅客117,009人次、台灣地區旅客10,987人次及國際旅客38,940人次。其中，內地旅客量日均118,026人次，較走年同期日均的87,611人次增長34.7%，也比2019年同期日均量增加4.1%。

2024年國慶假期期間，氹仔舊城區臨時行人專用區營造舒適安全步行環境。（澳門政府新聞局圖片）

創國慶假期最高日均和單日旅客量紀錄

澳門當局指出，在10月2日和3日，入境旅客量分別有16.6萬及17.4萬人次，均2019年的最高單日紀錄，其中10月3日也打破國慶假期的澳門最高日均和單日旅客量紀錄。

另外，酒店業場所平均入住率達94.5%，較去年國慶假期上升6.7%，當中以3日和4日的入住率最高，達到98.5%。期間整體平均房價約為1,860澳門元，比去年國慶假期上升4%。