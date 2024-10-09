百貨商業僱員總會：內地客90至00後為主　消費目標改變　較少買藥

華潤醫藥集團旗下連鎖藥店華潤堂昨日（8日）宣布，由於業務受外部不確定因素及各種營運挑戰影響，11月8日將關閉香港所有分店。香港百貨、商業僱員總會總理事長鍾博文今日在港台節目表示，疫後市況復甦不似預期，未現報復式消費，今年情況更比去年差。他指，留意到以往很多內地旅客到港買藥，惟內地旅客結構已由60至70後為主，改成以90至00後為主，消費目標已改變，較少買藥。



鍾博文表示，目前香港市況不樂觀，甚至比上年更差。（洪芷菁攝）

鍾博文：疫後市況無反彈 未現報復式消費

鍾博文表示，目前香港市況不樂觀，甚至比去年更差，業界原本期望疫後反彈，但市場並沒有報復式消費。他指，以往很多內地旅客到港買藥，惟內地旅客結構已由60至70後為主，改成以90至00後為主，消費目標已改變，較少到港買藥。

批發及零售界立法會議員邵家輝亦指，目前遊客消費模式改變，大幅減少購物，加上港人不斷北上消費和網購、冠絕全球的租金和人力不足問題，令零售業情況艱難。他表示，七至八月是最艱難的時段，情況直至黃金周有好轉，旅客比預期多。

多店鋪朝轉型非實體店 減省租金

他亦指，零售業一大出路是轉型為非實體店，可避免租金問題，而目前很多店舖都向這個方向發展。不過他亦相信，因應不景市道，香港租金亦會下調。

至於華潤堂員工的去向，鍾博文表示，商業僱員總會有會員在華潤堂工作，事件並不牽涉勞資糾紛，華潤方面亦有提供轉職選擇予員工，例如在旗下超市做零售工作，但他們興趣不大。而其他類似藥店亦有興趣招攬他們。