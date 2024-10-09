男護士要2男生鐵夾夾腳趾至出血　官稱難想像如何當護士　囚20月

25歲男護士不滿兩名中學男生打籃球時排斥他，遂恐嚇到兩人學校要斬他們手腳等，男生因害怕甘願受罰，男護士分別與兩男生視象通話時，要他們用鐵夾夾腳趾，然後扯走，並要重複動作至出血，其中一人被夾腳趾2至4小時致流血不止，終把事告知父親揭發。男護士今(9日)在區域法院承認刑事恐嚇罪，求情稱少年時曾被診斷患有對立性反抗疾及自閉症，但未有繼續治療。法官斥被告行為殘忍歹毒，想像不到他如何能當護士，判他入獄20個月。



被告張鍵威（25歲，護士）承認2項刑事恐嚇罪，案發於2022年11月12日，以及11月27日至30日，指他威脅男事主X及Z作出在法律上非必要的行為。被告另一項刑事恐嚇罪獲存檔法庭。

被告張鍵威在區域法院承認兩項恐嚇罪，被判囚22個月。

事主Z被夾至流血不止並有感染

暫委法官鍾明新判刑時指，被告身為護士應更具同理心，但他卻利用弱者易受威嚇的心態犯案。兩名受害人均是年輕中學生，其中Z被多次要求夾腳趾2至4小時，更一度未能止血及有感染情況，可想而知Z有多驚恐及無助。

事主曾求饒被告要他們繼續

鍾官斥被告極為殘忍，即使兩事主表示忍受不到痛楚求饒，被告仍要求他們繼續。Z因不懂求助而持續受折磨數日，案情更為嚴重。鍾官批被告可恥、 卑劣、殘忍和歹毒，想像不到被告如何當護士。

被告曾被確診患對立性反抗疾患

鍾官引述求情指，被告在14歲確診對立性反抗疾患及自閉症，並患有慢性運動性抽動障礙，惟當時沒正視及治療。被告案發時在公立醫院實習，被同事排擠，他想藉參加籃球隊減壓，惟遭隊中認識的X和Z排斥。辯方指，被告用錯方法懲罰事主。惟鍾官認為監禁無可避免，就涉X的控罪判監12個月，涉Z的控罪判監14個月，總刑期判囚20個月。

恐嚇X準備畀人搞

案情指，被告在Instagram私訊就讀中四的X並問他：「你打波有無串人」。X拒答後，被告威脅翌日會在學校門口等他，並稱：「你準備俾人搞」、「到時如果你唔係手手腳腳自己諗」。被告之後又說，若X夾自己的腳，便會原諒X。

X重複數次後不再聽命並告知籃球老師

X最後答允被告的要求，並買了14個鐵夾，X在家中與被告視像通話時，應被告要求，夾大腳趾以外的腳趾，再扯走夾子，導致腳趾流血，X想停止，但被告揚言上門找X，X唯有繼續。X多次扯夾趾後，不想再聽從被告命令，同日向籃球老師揭發事件。

事主Z聽從指示連續自虐了數天

至於就讀中二的Z，被告同樣在Instagram問Z是否欠人錢，Z承認欠同學錢，被告稱Z應受罰，威脅如Z不聽指示便到學校斬他手腳。Z在11月27日按被告指示與被告視像通話，期間X用鐵夾夾腳趾和扯走，致腳趾脫皮流血。被告接下來數日繼續叫Z自虐，Z一度未能止血，及至11月30日，Z因疼痛難忍，終向父親披露事件。

被告iPad內有流血腳趾的片及相

被告同年12月2日被捕，他在警誡下稱：「阿sir，對唔住呀，我知道我咁樣嚇個𡃁仔係唔啱，畀次機會。」警方在被告的iPad發現14張相片及3段影片，顯示流血的腳趾。

對立性反抗症兒童或有過分的報復行為

根據資料，對立性反抗症是兒童期常見的精神問題，患者易鬧情緒、喜歡與大人爭執、不服從指示、故意觸怒別人、推卸責任、易怒、懷恨在心，過分的報復行為等，引致社交、家庭、學業等受到影響。大約有百分之五的兒童會患上，男女患病比例約為二比一，部份到青少年時期仍持續有暴力傾向。治療方面，主要針對改善父母和孩子間相處和管教。藥物並不能直接改善破壞性行為，若孩子本身有專注力不足或過度活躍症等併發問題，則可能會處方藥物治療。

案件編號：DCCC 1330/2023