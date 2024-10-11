今日新聞8分鐘｜重陽假期港人北上關口逼爆｜隱形戰車窮追危駕車

尖沙咀鬧市Tesla硬撼行人路鐵欄 左車頭撞穿變形零件四散

尖沙咀發生交通意外。今日（10日）傍晚近5時半，一輛Tesla沿彌敦道駛往旺角方向。途至近海防道交界時，疑失控「自炒」硬撼行人路邊鐵欄，驚動途人報案。據了解，司機沒有大礙，其後登上救護車接受治理。

青沙公路運油車疑機件故障 「鎖轆」失控翻側 男司機一度被困

青沙公路發生涉及運油車的車禍。今日（11日）凌晨4時許，一輛載滿1.6萬升柴油的運油車，沿青沙公路往九龍方向行駛，當駛過昂船洲大橋後，途經八號貨櫃碼頭對開一個左彎時，突然失控「自炒」向左翻側，男司機一度被困，隨後自行爬出車外，其他駕駛人士路經見狀代為報警。

清水灣道Tesla撞斃野豬 消防停車了解遭貨車撞尾 5名消防員受傷

今日（11日）早上11時24分，清水灣道近安秀道發生交通意外。一輛Tesla私家車往九龍方向行駛時，因意外撞死一隻野豬而停車。後方一輛消防車見狀亦停車了解，豈料尾隨的一輛密斗貨車疑收掣不及撞到消防車車尾。5名消防員受傷，清醒送往聯合醫院治理。經初步調查，私家車男司機55歲姓蕭（音譯）、密斗貨車男司機46歲姓陳，二人均沒有受傷。警方正調查意外起因。食環署人員將處理野豬屍體。

求心｜3個月大B女祈祈心衰竭命危須靠呼吸機 換心成唯一續命方案

醫管局今日（11日）發出緊急呼籲，指香港兒童醫院一名三個月大女嬰祈祈，上月出現心源性休克，確診擴張性心肌病變，接受肺動脈繃紮手術後病情惡化，現時要依賴體外人工心肺維生，情況十分危急，急需換心。醫管局指，合適捐贈者條件為6至18公斤重的嬰兒，血型首選B+或O+型，其他血型亦可接受，醫管局響應祈祈家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人心臟，延續大愛。

藍田解款車與Tesla首尾相撞 私家車司機受傷送院 警持槍戒備

藍田發生涉及解款車的車禍。本周四（10日）晚上11時許，一輛掛有「P牌」的Tesla私家車，沿連德道往油塘方向行駛，途經連德道2號康華苑對開，懷疑一度停車準備右轉入康華苑時，後方一輛載有現金的衞安（Guardforce）解款車懷疑收掣不及，撞向Tesla私家車車尾。

車Cam直擊｜青山公路私家車違規切線衝紅燈 隱形戰車尾隨追截

社交平台網上流傳一條21秒的車Cam片段，拍攝到警方隱形戰車與可疑車輛展開追逐戰。車Cam顯示的時間為今日（11日）凌晨零時12分，當時片主沿青山公路葵涌段左線行駛，臨近葵星中心對開的一個交通燈前，亦因應紅燈減慢，突然之間右邊有一輛白色私家車快速違規切入左線，再極速衝燈駛走，尾隨一輛亮著燈號的黑色隱形戰車被前方的士阻擋，需扭軚轉左線繼續追捕，片主亦退後讓路，隱形戰車隨即駛前緊追私家車，片段就此結束。

重陽節三日連假前夕 北上港人逼爆關口 小紅書：香港人別太離譜

港人北上熱未止，重陽節（11日）連同周末，港人喜迎三日假期，今晚（10日）多個關口已經逼爆。羅湖口岸塞滿過境往深圳的港人；港鐵落馬洲站月台往福田逼爆港人。港珠澳大橋口岸港人魚貫離境，大橋珠海口岸大塞車，陷入「極度高峰」，車龍至少500米，有小紅書用戶大呻：「你們香港人別太離譜了」。

重陽節｜柴灣墳場扶手梯曾停運 須人流管制 市民兜大圈上山鼓譟

今日（11日）是重陽節，雖然天陰有細雨，但仍無阻不少孝子賢孫到墳場拜祭先人。在柴灣墳場，連接新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯於去年開通，惟扶手梯今早突然一度停運數分鐘，警方開始實施人流管制措施，惹來大批市民不滿。

美國女長年餵野生浣熊 近百隻突上門Trick or Treat變噩夢｜有片

美國華盛頓一名女子自稱從數十年前開始餵養多隻野生浣熊，本來相安無事，直到六星期前上門求食物的浣熊從過去數隻增至近100隻，甚至開始使用暴力抓她住所的門窗，嚇得她要逃離居所。她求助警方和動物保護組織，當局調查後表示，這些浣熊將她住所當成食物來源，聚集在此處等待她投餵。

颶風米爾頓離開佛州 至少12死340萬戶停電 126龍捲風警報破紀錄

颶風米爾頓（Milton）掠過美國佛羅里達州，10月9日晚上登陸佛州坦帕（Tampa）以南的午休礁（Siesta Key）登陸，強度減弱為3級，仍至少造成12人死亡，當中包括6人在沿海聖露西縣（St. Lucie County，暫譯）因龍捲風喪生。米爾頓登陸後威力持續減弱，已向大西洋推進。

美國國家氣象局（NWS）的風暴預報中心表示，氣象部門共發出126次龍捲風警報，創下佛州單日發出龍捲風警報最多記錄，目前共接獲38場龍捲風的目擊報告。但氣象學家表示，38宗的數字將會下調，不排除當中部份時同一場龍捲風。馬約卡斯則表示，國土安全部已確認至少27場龍捲風。

颶風米爾頓襲美國 MLB球場屋頂吹飛 網民「五花大綁」奇招護屋

颶風米爾頓（Hurricane Milton）10月9日登陸美國佛羅里達州（Florida）西岸，4人死亡，逾300萬人停電。颶風肆虐一晚橫穿佛州向北大西洋移動，當局翌日解除數個警報。颶風登陸時強風大作，有美國職業棒球大聯盟（MLB）的球場屋蓋遭吹走，也有居民為防住所受破壞，把屋頂用綁帶「五花大綁」固定。