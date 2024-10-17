今日新聞8分鐘｜誣陷露宿者6警判監 ｜北大嶼山驚險車禍

石塘咀第三街Tesla切線時與車相撞 1司機受傷送院

今日（17日）上午7時56分，石塘咀第三街179號對開發生交通意外。Tesla與Discovery相撞，其中Discovery司機無法開車門，報稱被困，稍後由救護車送往瑪麗醫院治理。

沙田火炭穗禾路專線小巴撞女途人 頭部受創情況危殆 司機被捕

今日（17日）上午7時半左右，沙田穗禾路與黃竹洋街交界迴旋處發生交通意外。一名女途人被專線小巴撞倒，頭部重創昏迷不醒，由救護員急救後送往沙田威爾斯醫院。葉姓（70歲）小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。

新蒲崗候車漢遭推出馬路捱撞 27歲男落網 疑不滿贏波言行施襲

新蒲崗周一（14日）深夜發生推人出馬路案件。一名49歲候車男在太子道東Mikiki商場對開巴士站被人推出馬路，遭雙層九巴撞傷，幸無釀成慘劇。警方翻查大量「天眼」後鎖定疑犯 ，昨晚（16日）拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。消息稱，事前兩人在同一地點玩桌球，受害人「篤波」獲勝後，在邊觀看的疑犯不滿其態度「好串」，跟蹤對方及施襲。警方相信為個別事件，並非無差別襲擊。

8警員涉誣衊露宿者 6警罪成囚25至41個月 官斥令警隊蒙羞

8名警員被指2020年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打並誣衊露宿者藏毒，經審訊後6警被裁定妨礙司法公正罪成，案件今(17日)在區域法院判刑，法官張潔宜判刑時斥被告濫用職權，誣告無辜的市民，令警隊蒙羞，其中任警長的林華嘉未有監督同事依法行事，反而參與其中，刑責更重，判5名警員被判囚2年1月至3年1月，林則囚3年5個月。其中涉及干擾閉路電視鏡頭的兩名警員被告，被判囚2年1月，曾涉及處理藏毒證物的3名警員被告囚3年1月，兩項罪成的警長林華嘉則入獄3年5月。

車CAM直擊｜荃灣貨車由工廈溜出馬路連撞兩車 網民：好似推銀機

網上流傳一段車CAM片段，顯示今日（17日）上午11時26分，在荃灣柴灣角街近銓通工業大廈停車場，一架貨車突然由工廈範圍溜出馬路，攔腰撞一架紅色私家車，再將它推前，撞向停泊路邊的一架黑色私家車。途人紛紛退避，後方目擊經過的司機則下車了解情況；事後有網民形容「猶如推銀仔機」。

北大嶼山公路的士直插貨車車尾 左車頭剷車底盡毀 司機逃過一劫

大嶼山發生驚險車禍。今（17日）午約2時46分，一輛貨車及一輛的士，同沿北大嶼山公路往機場方向行駛。途至近小蠔灣車廠對開時，兩車相撞。意外中，的士司機被玻璃碎片割傷，由救護車送往北大嶼山醫院治理。

潑水節向警及記者射水 網紅勇狗等3人罪成 官不信連PRESS也不懂

Youtuber「勇狗」曾維誠和兩名男子，涉嫌在去年潑水節以水槍射警員及無綫記者案，他們辯稱只是嬉戲，亦有被告自辯時稱不知事主是記者，更稱以為兩名記者雨衣上的「PRESS」是「PASS」。案件今（16日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官陳志輝指被告行為已超越善意祝福，所造成的身體接觸已超越一般潑水活動可接受的標準，更不信出庭自辯，有IVE學歷的被告會連「PRESS」都不懂，裁定3人罪成，並把他們還押至11月1日判刑，以候其背景及社會服務令報告。

找換店男洗黑錢有前科 轉做幕後大佬再洗$16億 銀行職員同被捕

有洗黑錢集團「換湯唔換藥」，再度成立空殻公司洗黑錢。海關繼去年10月搗破一間涉及清洗6億港元黑錢的本地找換店後，調查時發現當時被捕的找換店合規主任，繼續在幕後操控，指使另外兩人開設空殼公司及銀行户口，3年間交易金額達到16億港元。案中更揭發有銀行職員涉案，教唆如何規避銀行審查。海關於本月15至16日一連兩日共拘捕5人，包括再次被拘捕的找換店合規主任和及懷疑集團主腦，以及最新被揭涉案、兩名被指使開戶的男子和一名銀行客戶關係經理。

的士加阿拉伯文資訊｜即睇的士大哥點睇 邊句用語最需要翻譯？

新一份《施政報告》提及，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，並加強人員培訓等。隨即引起社會熱烈討論，紛紛認識阿拉伯語版本「的士術語」。《香港01》記者今日準備了多個阿拉伯語版本「的士術語」，在九龍塘的士站找來多位司機，讓他們初步認識阿拉伯文。究竟的士大哥對阿拉伯文有幾多認識？如果要他們嘗試讀出阿拉伯語「的士術語」，效果又如何呢？如果要印製阿拉伯語標語，的士大哥又認為哪一句最有用？

簡樸房｜黃偉綸稱面積沒有「上限」 所有出租住宅分間單位須登記

尖沙咀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院揭發偷拍事件，校內一洗手間發現隱藏攝錄鏡頭，校方就事件報警，涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。警方回覆《香港01》查詢，證實於10月7日接獲相關報案。油尖警區刑事調查隊第十隊人員接手調查後，10月8日以涉嫌違反窺淫罪，拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，並於11月上旬向警方報到。消息稱，被捕人為男教師；涉案鏡頭曾拍到兩名女學生。

湖南兒童掉入工地深水洞 白衣男飛奔下水救人至精疲力盡

據內媒《新京報》報道，10月13日，湖南一名兒童在工地玩耍，不慎掉入深水洞中，一名白衣男子果斷跳入水坑將兒童抱起，地面也有多人參與救援。