今日新聞8分鐘｜男子駕毒品車兼襲警｜01揭假學歷中介 重案組調查

土瓜灣兩的士十字路口相撞 其中一車剷上行人路司機被困受傷

土瓜灣發生涉及的士意外，一名司機被困，幸僅受輕傷。18日（周五）凌晨零時半左右，據報一輛舊款四座的士，沿落山道行駛，途至下鄉道交界時，突然與一輛由下鄉道駛至的混能「小露寶」的士相撞，其中小露寶餘勢未減，直衝上右邊行人路，撞毀3間店舖外的雜物、門閘等。所幸凌晨時分，鮮有人行經上址，未釀嚴重意外。

尖沙咀街頭現「借錢黨」 11人被呃$1.2萬 警拘5名內地男女

警方於今年8月至10月期間接獲多人報案，指在尖沙咀區內街頭遇見不同人士聲稱要錢應急，向報案人借取金錢日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。警方經初步調查，案件涉及約11名受害人，總損失金額約1.2萬元。

青馬大橋電單車直撼工程車車尾 鐵騎士倒地頭部重創

今日（18日）中午12時48分，青馬大橋慢線、往九龍方向發生車禍，一輛電單車與一輛工程車相撞，22歲姓林鐵騎士頭部重創昏迷。救援人員趕抵將傷者送到仁濟醫院搶救，警方正調查意外成因。

影片直擊｜長沙灣男子駕毒品車兼襲警 警民花槽合力擒人：唔好郁

今日（17日）傍晚約6時45分，西九龍總區交通部人員巡經李鄭屋邨廉潔樓對開時，發現一名駕車男司機形跡可疑，遂上前截停票控及搜查，但男司機突逃離車廂，並以手襲擊一名交通警員，最後被警員及途人合力制服。警方在該名姓關（30歲）男司機身上檢獲少量懷疑可卡因。他涉嫌「襲警」及「販毒」被捕，正被扣查，交由深水埗警區刑事調查隊第3隊跟進。

車Cam直擊｜葵涌男開車門連撼鄰車兩次 網謔：殺敵一萬自損三千

網上流傳一段車Cam片段，可見一名男子在葵涌國瑞路附近，走入兩車中間車罅，四圍張望後，突然大力打開藍色私家車後方車門，撞凹毗鄰的黑色私家車後，即時再重施故技，又打開前座乘客位車門，再一次猛撞鄰車。連撼兩次後，他施然登上該輛藍色私家車，影片就此結束。片段日期顯示為9月25日，但未有交代後續進展。

梨木樹邨全邨停水影響4萬人 水務署兩架水車支援

今日（17日）晚上約9時，梨木樹邨全邨突然停水，影響約4萬名居民，至半夜仍未修復。據了解水務署人員正在測試事故情況，並正派兩輛水車到梨木樹邨支援。晚上11時50分，第一輛水車到達康樹樓。晚上約零時20分，第二輛水車泊在5座對出。

動植物公園猴子染類鼻疽亡 脾臟異常變化 或與月初翻土工程有關

香港動植物公園9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄翌日召開緊急跨部門會議。楊潤雄今日（18日）會見傳媒稱，死亡猴子是死於感染類鼻疽，亡猴組織有大量類鼻疽伯克氏菌，而類鼻疽不會經人傳人、或動物傳人傳播。楊潤雄稱，園區內農舍用花床底10月初曾進行翻土工程，類疽柏克氏菌在靈長類的潛伏期約為10日，與10月初翻土工程時間吻合。

假學歷調查｜01揭香港黑中介大本營 警方列詐騙 重案組接手調查

《香港01》周一（14日）獨家報道，香港有中介公司聲稱，可為內地學生造假學歷入讀本港八大，更疑買通海外學校及國際試考場。報道刊出後，中介公司位於觀塘的辦公室已無運作，周一下午有警員在門外看守。

警方指留意到報道，東九龍總區重案組正跟進調查，案件暫列「詐騙」，暫未有人被捕。

秋颱｜天文台指有低壓系統逐漸發展 兩個電腦系統預測料進入南海

來到10月下旬，本港氣溫仍高達攝氏攝30度。天文台今日（18日）指出，位於西北太平洋的廣闊低壓區，會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，隨後路徑存在變數。

這個生成中的「秋颱」會否影響香港暫言之尚早，根據天文台地球天氣網頁，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及人工智能（AI）天氣預測模式「伏羲」電腦預測結果，都顯示該「秋颱」會進入南中國海；人工智能天氣預測模式「盤古」則預測不會進入南中國海，只會在台灣以東的西北太平洋掠過。

哈馬斯領袖辛瓦爾最後片段曝光 重傷下丟木棍反擊無人機｜有片

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）10月17日在加沙拉法市遭以軍擊斃。