七旬婦推手推車被撞斃 司機危駕致死罪成 囚14月兼停牌5年
撰文：陳曉欣
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七旬老婦前年推著手推車在上環文咸東街被車撞到頭部，致後腦出血，兩日後死亡。私家車司機否認危駕致他人死亡罪，審訊後被裁定罪成。法官今（18日）判刑時提及，被告案發後3度違反道路交通標誌被罰款，考慮到本案對事主家人造成的傷痛，判他監禁14個月停牌5年。
被告廖祥輝，64歲，否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2022年11月29日，在上環文咸東街88號外，危險駕駛一輛私家車，引致梁秀珍（78歲）死亡。
被告找車位分手撞到事主
法官嚴舜儀判刑指，危險駕駛引致他人死亡是嚴重罪行，案例指出一輛汽車在不負責任的司機手上可以是致命武器。嚴官指，涉案路段寬闊，不時有人在馬路上行走，被告因找車位而分心撞到事主，碰撞原可避免。
法官以15個月作為量刑起點，因被告不時做義工減刑1個月，最終判囚14個月及停牌5年，被告另須自費修讀駕駛改進課程。
案件編號：DCCC 769/2023
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