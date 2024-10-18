七旬婦推手推車被撞斃　司機危駕致死罪成　囚14月兼停牌5年

七旬老婦前年推著手推車在上環文咸東街被車撞到頭部，致後腦出血，兩日後死亡。私家車司機否認危駕致他人死亡罪，審訊後被裁定罪成。法官今（18日）判刑時提及，被告案發後3度違反道路交通標誌被罰款，考慮到本案對事主家人造成的傷痛，判他監禁14個月停牌5年。



被告廖祥輝，64歲，否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2022年11月29日，在上環文咸東街88號外，危險駕駛一輛私家車，引致梁秀珍（78歲）死亡。

被告廖祥輝稱他有40年駕駛經驗，本案前不曾與車或路人發生碰撞。(朱棨新攝)

被告找車位分手撞到事主

法官嚴舜儀判刑指，危險駕駛引致他人死亡是嚴重罪行，案例指出一輛汽車在不負責任的司機手上可以是致命武器。嚴官指，涉案路段寬闊，不時有人在馬路上行走，被告因找車位而分心撞到事主，碰撞原可避免。

法官以15個月作為量刑起點，因被告不時做義工減刑1個月，最終判囚14個月及停牌5年，被告另須自費修讀駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 769/2023