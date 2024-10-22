今日新聞8分鐘｜公然搵「香港老公」有內情? ｜屯門男子 冒死衝燈

濫用公屋即時入獄 碩門邨女住戶瞞擁元朗物業囚30日 單位遭沒收

政府嚴厲打擊濫用公屋，房委會今（22日）表示，一名居於碩門邨公屋戶在元朗區持有住宅物業，並無申報，單位在今年5月被房屋署收回；該名住戶較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立，昨日（21日）被判監30天。據悉，此個案為第二宗涉及瞞報判監而不獲緩刑個案。

曾偉雄遇竊｜警拘兩竊匪涉大埔兩案 其中一屋距曾偉雄住所1公里

大埔康樂園及附近屋苑接連遭爆竊，繼警務處前處長曾偉雄的住所前晚（20日）揭發失竊，損失手錶、現金等財物後；同屋苑另一間獨立屋昨晚（21日）亦遇竊，失3隻總值29萬元的勞力士手錶。前一哥住所失竊後，新界北總區重案組接手調查，昨日有警車出入涉事屋苑。亦有讀者透露，昨晚有大批便衣探員在屋苑內搜查，並拘捕兩名賊人，曾將賊人按地制服。警方今日（22日）交代連串竊案詳情，指已拘捕兩名分別31及36歲內地漢，涉大埔康樂園及附近華樂豪庭兩案。消息稱，其中一屋距曾偉雄住所1公里，曾的住所損失約30萬元財物；警方正追查疑犯是否曾偉雄遇竊案有關。

元朗大王廟火｜冒烈焰傳爆炸聲 建逾300年為一級歷史建築

元朗一級歷史建築「大王古廟」發生火警。今晚（21日）約6時48分，元朗舊墟長盛街26C號大王廟起火，傳出爆炸聲。消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至晚上約7時57分將火救熄。逾60人分別自行及在消防協助下疏散。

旺角彌敦道城巴疑從後撞九巴 兩人受傷送院 車龍有待消散

旺角發生車禍。今日（22日）凌晨1時許，一輛路線268X九巴沿彌敦道往元朗方向行駛，駛近亞皆老街時「埋站」，懷疑後方空載城巴收掣不及，從後撞向九巴，九巴上1男1女乘客事後稱頭暈，清醒由救護車送往廣華醫院治理。

回應01黑的劏客報道 李家超：至今四司機濫收車資、拒載被扣10分

的士違例記分制實施一個月，《香港01》日前報道十一黃金周西貢東「黑的」仍然「劏客」，照錶加1000元。行政長官李家超今日（22日）出席行會前回應報道，透露至今有4名司機涉濫收車資、拒載，共扣10分，政府會嚴打並不斷公布結果，以收阻嚇作用。他重申政府積極研究的士車廂安裝車CAM，會盡快研究及提出建議，相信「黑的」只是少數。

屯門青山公路男子衝紅燈險象環生 上周對面線釀奪命車禍

屯門青山公路—新墟段輕鐵景峰站對開往元朗方向，上周三（16日）曾發生奪命車禍，一名女子懷疑未依規則過馬路遭私家車撞倒，留醫兩日後終告不治。今日（22日）再有途人在景峰站對開橫過馬路，險象環生。

河馬2.0？內地女多個口岸舉牌揾 ｢香港老公｣：不要彩禮不要樓車

近日不少網民在社交平台上表示，在由香港入境內地的各大口岸遇到一名內地的年輕女子舉牌找「香港老公」，引發網民熱議。有人表示「香港戶口也是一種優質條件」，也有人認為僅僅是作秀：「拍段子（拍片以吸引人關注）而已吧」。

腰纏44.61萬港幣闖關入內地 女旅客神情緊張遭杭州機場海關識破

中國海關總署官方「海關發布」今日（21日）發文表示，近期，杭州蕭山機場海關攔截一名入境內地的旅客，在其腰部及手提包內查獲超量貨幣44.61萬港幣，折合人民幣約40.44萬元。

走塑適應期完丨旺角兩飲品店疑違規用膠飲管 內地品牌：唔識規矩

首階段管制即棄塑膠餐具新法例半年適應期完結，今日起堂食及外賣均不准使用即棄塑膠飲管，堂食亦不准使用即棄膠杯。《香港01》今午（22日）巡查旺角九間飲品店，有兩間涉嫌違規使用塑膠飲管。店員稱店舖是內地品牌，未習慣香港新政，「唔識規矩」。兩間店舖的店員均稱已訂購紙飲管，稍後補上。另外，太子一間餐廳以即棄膠杯向堂食食客奉上飲品，同樣懷疑違規。

打風｜增強熱帶風暴命名潭美 天文台料周六港南面約400公里掠過

天文台今日（22日）凌晨3時45分指出，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「潭美」（Trami，越南提供名字，一種屬玫瑰科樹木）。天文台預測，潭美會在未來一兩日逐漸增強，並移向呂宋一帶，本周後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。