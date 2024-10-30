觀塘豪隍點心工房及深水埗海興美食被食環釘牌　即時停業

位於觀塘工廈的「豪隍點心工房」及深水埗的「海興美食」分別因無牌經營食肆及非法擴展營業範圍，今（30日）被食環署取消牌照，須即時停業。兩間店舖曾多次因違規被法庭定罪，分別被罰款18,000元及19,100元。



食物環境衞生署。（資料圖片）

兩食肆曾多次違規 分別罰款近兩萬

食環署表示，觀塘和深水埗兩間食物製造廠持牌人分別因無牌經營食肆及非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，今日（30日）被食環署長取消牌照，須即時停業。

「豪隍點心工房」位於觀塘敬業街65至67號敬運工業大廈1樓A1室，食環署發言人表示，該工房持牌人因無牌經營食肆，今年6月共6次被法庭定罪，共罰款18,000元，亦根據違例記分制記下持牌人75分。

而位於深水埗元州街353至357號冠榮大廈地下C1號鋪的「海興美食」，食環署指，該持牌人因非法擴展營業範圍，今年8月兩次被法庭定罪，共罰款7,600元，亦根據違例記分制記下持牌人30分。署方稱，該持牌人因相同違例事項，於去年8月至今年5月期間4次被法庭定罪，共罰款11,500元，因而被記下60分，並於今年2月和7月分別被暫時吊銷牌照7天及14天。

發言人提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消；持牌食物業處所須在處所的顯眼處展示其牌照及已領有牌照的告示，以資識別。此外，市民亦可瀏覽食環署網頁查閱持牌食物業處所名單。