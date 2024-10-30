今日新聞8分鐘｜瀑布灣命案跳崖真相曝光｜中國功夫打哭紐約搶匪

八鄉祠堂村火警‧有片｜兩貓獲救 村民與消防員合力放貓入籠

八鄉祠堂村昨日（29日）晚上發生火警。昨晚約10時51分，當局接獲報案指，祠堂村有村屋起火，消防接報趕至現場，發現上址有明火，遂派遣煙帽隊到場開喉灌救，約1小時後將火救熄。事件中有約30名居民自行疏散，沒有人因火警受傷。

觀塘7匪劫手機｜運輸工疑賊喊捉賊 警落馬洲拉22歲男今提堂

觀塘上周三（23日）發生搶劫案，兩男1女於鴻圖道一大廈停車場內搬運一批手機期間，聲稱遭7名持刀錘匪徒打劫，並被綑綁，強迫登上車輛送到大埔林村，掠走共值約2,500萬元的手機。警方調查後，前日（28日）在落馬洲拘捕一名22歲男子涉嫌與案有關，今日在觀塘裁判法院提堂。據悉，疑犯正是當日其中一名聲稱遇劫的運輸工人。

瀑布灣女屍｜死者疑被提分手後激動跳崖 疑犯感害怕無報警離開

25歲印傭周一（28日）被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃。警方調查發現，一名涉案男子在案發後匆匆離開現場，隨即前往內地，認為有可疑，周二（29日）在西九龍高鐵站拘捕一對回港夫婦，其中英籍丈夫涉謀殺、本地妻子則涉協助罪犯。消息指，有人向警方透露一直與死者維持婚外情，事發當日向死者提出分手時，死者情緒激動並突然跳崖。他當時曾到瀑布底查看，發現死者面部向下漂浮在水中，疑因感到害怕，沒有報警就離開現場。警方仍在調查兩人在公園相聚的原因及案發經過。

梅啟明遭曾任職餐廳申請破產 案排期12.31高院提訊

已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明，去年3月在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，他半年後入稟，要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資。區域法院法官其後裁定他敗訴，須向餐廳付4.7萬元訟費。他之後提出上訴再被駁回，需向餐廳多付2.5萬元訟費。涉事餐廳昨（29日）入稟高院，要求頒令梅破產。司法機構網頁顯示，案件排期於今年12月31日下午2時半聆訊。

粉嶺兩露天停車場遭淋油爆玻璃 70部車遭殃 反黑組接手調查

粉嶺龍躍頭兩個露天停車場，遭歹徒分別闖入扑爛車窗及淋紅油，共計70部車遭殃。消息稱兩個停車場屬同一經營者，警方列刑事毀壞案，由反黑組接手調查，正追緝歹徒及調查犯案動機。調查期間，警方更發現龍躍頭一間村屋另有兩部私家車被破壞車窗及淋油，相信亦與停車場刑毀案有關，會一併調查。

中餐館MMA｜紐約2搶匪打劫 反被店員用「中國功夫」打到跪地痛哭

當地時間27日晚，兩名美國男子闖入紐約皇后區法拉盛的一家東北菜餐廳試圖搶劫，遭到店內反抗上演「MMA」，最終不敵「中國功夫」被打趴在地。

彩虹邨重建方案今出爐 11幢樓分3段重建 丹鳳樓等料4年後率先拆

消息指，彩虹邨重建方案今日（30日）出爐，樓齡61年的彩虹邨、11座樓將分三段重建。據悉，當局在3個方案中，傾向選定2028年展開第一期計劃，金碧樓、碧海樓、丹鳳樓3幢樓將率先清拆，之後到金漢樓、白雪樓、紅萼樓、錦雲樓，最後到金華樓、翠琼樓、綠晶樓、紫薇樓，整個重建目標2043年完成，黃大仙區議會將於下月5日討論彩虹邨重建研究的清空及遷置建議方案。

大閘蟹｜消失8年陽澄湖蟹首再正路供港 內地銷情差 成港商突破

陽澄湖大閘蟹可謂是內地級數最頂尖的一批，不過恐怕港人有所不知，自從2016年食環署食物安全中心驗出太湖大閘蟹含致癌物二噁英超標後，原來太湖毗鄰的陽澄湖，已有長達8年沒有大閘蟹供港，過去市面標榜的「陽澄湖大閘蟹」通通都是冒牌貨，或是沒有通過檢疫經陸路口岸「偷渡」至香港。不過好消息來了，近日有持牌蟹商向《香港01》透露，由於內地消費力有所下降，大閘蟹銷情不如預期，讓苦等多年的香港蟹商終有機會再次進口正牌的陽澄湖大閘蟹。

不過市民應如何辨認正牌的陽澄湖大閘蟹呢？由於目前香港出售的大閘蟹全是「遊飛機河」到港，因此持牌蟹商理應持有三份衞生證明或批文。同時江蘇養殖的大閘蟹均綁有等同於出生證明的蟹扣，只要蟹迷在微信掃瞄二維碼，便能在官方公眾號確認真偽。

神舟十九號載人飛船10月30日凌晨4時27分順利發射升空

10月30日，凌晨1時15分神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。乘組包括1名第二批航天員和2名第三批航天員，其中，航天員宋令東、航天員王浩澤為首次執行飛行任務的90後。兩人也在登艙前喊出「我們90後也到了！」

神舟十九號載人飛行任務瞄準10月30日凌晨4時27分發射。三位航天員分別是蔡旭哲、宋令東及王浩澤。其中，蔡旭哲擔任指令長；王浩澤是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女性。

10月30日凌晨4時47分酒泉衛星發射中心宣布神舟十九號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。