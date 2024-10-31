香港女子越南富國島遇難　遺體暫未能運返港　入境處：正協助家屬

一名香港女子據報在越南富國島旅遊、玩水上滑翔傘期間遇難，惟當地部門指要調查未能發出死亡證，家屬無法帶其遺體回港。



香港入境事務處回應查詢時確認接獲家屬求助，稱已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐越南社會主義共和國大使館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助，大使館已與當地相關單位跟進、加快處理當事人相關後事處理事宜，包括辦理死亡證等。



香港入境事務處回應查詢時確認接獲家屬求助，稱已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐越南社會主義共和國大使館了解情況。（資料圖片）

有報道指，一名女性港人本月中到越南富國島旅遊，遊玩水上滑翔傘期間發生意外，懷疑遇溺亡。家屬稱當地部門以調查為由，未能發出死亡證，致家屬至今無法將其遺體運回香港。

入境處回覆指，在接獲當事人家屬的求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐越南社會主義共和國大使館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

香港入境事務處回應查詢時確認接獲家屬求助，稱已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐越南社會主義共和國大使館了解情況。（資料圖片）

該處稱，大使館在接獲轉介後亦已即時與當事人家屬聯繫，並與當地相關單位跟進加快處理當事人相關後事處理事宜，包括辦理死亡證等。

入境處指將繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

富國島又名「珍珠島」，以陽光海灘、水上活動聞名，亦是越南目前唯一不用簽證的地區，距離香港3小時的航程。