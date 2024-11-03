首個落成專用安置屋邨「樂翹軒I」正式入伙　提供300個住宅單位

位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目樂翹都匯，當中第一期甲的資助出售房屋「樂翹軒I」及第一期乙的出租屋邨「樂翹樓1座」今年相繼竣工。「樂翹軒I」首位業主剛於10月底收樓，房協亦即將發信通知所有業主於11月陸續收樓。



房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，與發展局副局長林智文早前也一同視察樂翹軒I及樂翹樓1座，並於樂翹軒I歡迎首位業主張先生，與其一同參觀新居。



+ 1

樂翹軒I樓高27層 提供300個住宅單位 設會所與休憩庭園

「樂翹軒I」為房協洪水橋/厦村的專用安置屋邨「樂翹都匯」第一期甲的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋一房至三房戶型，項目設有會所和休憩庭園等設施。

樂翹軒I首位業主剛於10月底收樓，房協亦即將發信通知所有業主於11月陸續收樓。房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，與發展局副局長林智文早前也一同視察樂翹軒I、及樂翹樓1座，並於樂翹軒I歡迎首位業主張先生。

+ 1

出租屋邨樂翹樓1座提供375個單位 鱐計明年第一季入伙

而「樂翹都匯」第一期乙的出租屋邨「樂翹樓1座」提供375個單位，現正接受合資格住戶申請，預計明年第一季入伙。

樂翹軒I為首個竣工的專用安置屋邨，亦是首個採用混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，以及全港首個設有預製MiC露台的住宅項目。此項目透過採用MiC，使上蓋施工時間縮短至約24個月。

專用安置屋邨項目，能為受政府發展清拆行動或市區重建計劃影響的合資格住戶提供免經濟狀況審查的安置安排。房協目前發展或規劃中的專用安置屋邨項目共有八個，當中三個位於北部都會區 ，包括洪水橋/厦村、粉嶺百和路和古洞北。

林智文表示，政府於2018年加強特惠補償及安置安排的措施，當中包括邀請房協以其資源發展專用安置屋邨，以提供免經濟狀況審查的安置安排。

他指，新措施為收地工作締造更好的環境，適時增加土地供應，早日為社會提供更多經濟和房屋用地；而樂翹軒I的銷情理想，反映合資格市民對這類出售項目的殷切需求。

就專用安置屋邨的供應，陳欽勉則表示，未來5年在新界及市區將會有約10,000個出售及出租單位落成。