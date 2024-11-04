中式餐館第三季收益按年跌7.7%　非中式餐館止跌　快餐店大升8.5%

餐飲業市道低迷，政府統計處今日（4日）公布最新的數據。今年第三季食肆總收益臨時估計為267.37億元，較去年同期跌1.32%。當中又以中式餐館的跌幅最高，達7.7%，而非中式餐館則按年只跌0.6%，酒吧跌幅收窄至6.3％；僅快餐店及雜類飲食場所錄得升幅，分別為8.5%及0.3%。



餐飲管理協會會長楊位醒表示，今年屬於農曆的「盲年」，不適宜結婚擺酒，以致酒樓晚宴生意大受影響。他並觀察到市民擺酒的席數減少兩至三成，形容「今年真係好濕滯」。



10月31日萬聖節晩上，一眾鬼怪到中環蘭桂坊嚇人，現場逼爆。（資料圖片／梁鵬威攝）

第三季食肆收益出爐 僅快餐店、雜類飲食場所錄得升幅

政府統計處今日公布最新的食肆收益及購貨額臨時數字。數據顯示，今年第三季食肆總收益臨時估計為267.37億元。不過，第二季食肆總收益為268.71億元，即按季跌0.5%；而去年第三季為270.96億元，即較去年同期跌1.32%。

若對比去年第三季數據，中式餐館及酒吧的跌幅最高，分別為7.7%及6.1%。而非中式餐館跌幅較低，只有0.6%；僅快餐店及雜類飲食場所錄得升幅，分別為8.5%及0.3%。

政府料四個因素未來助餐飲業生意好轉

政府發言人表示，今年第三季食肆總收益按年跌幅收窄，9月份更重拾按年升幅2.8%，顯示食肆業務表現有所改善，惟旅客和市民消費模式轉變，會繼續影響食肆業務表現。

發言人又指，內地經濟前景隨着國家近期推出的提振措施而改善，加上美國啟動減息，以及港府各項提振市面氣氛的舉措、市民就業收入增加等因素，都對餐業飲帶來幫助。

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楊位醒指擺酒席數減少兩三成︰今年真係好濕滯

餐飲管理協會會長楊位醒表示，今年屬於農曆的「盲年」（即不包含立春的年份），不適宜結婚擺酒，以致酒樓晚宴生意大受影響。他並觀察到市民擺酒的席數減少兩至三成，「可能以前30圍，𠵱家得20圍，甚至15圍都搞得掂，所以今年真係好濕滯。」

但楊位醒又指，由於疫情已改變港人的生活習慣，夜生活不再，酒樓晚市只有一輪顧客。他期望明年的「雙春兼閏月」，可帶動婚宴回升，估計屆時中式餐館的數據，將會陸續改善。

黃家和指預期之內︰市民節省開支轉食快餐店

餐飲聯業協會會長黃家和表示，今次出爐的數據為預期之內。他表示，本港經濟環境不理想，市民為了節省開支，便轉往快餐店及茶餐廳，中高檔餐廳生意則會受到影響。同時，內地旅客近年亦喜愛到快餐店飽腹，或品嚐香港街頭小食，因此快餐店的數據不跌反升。

黃家和又指，港人消費熱潮仍然持續，餐飲業生意繼續受損。惟最近萬聖節期間，中環蘭桂坊人山人海，他建議政府舉辦更多活動，形成節日氣氛，吸引市民晚間外出消費，重拾疫情前的夜經濟。「睇到北上熱潮會繼續影響生意，當然我哋未來唔會睇得太悲觀。」