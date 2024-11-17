蔡海偉：內地院舍質素升　惟港仍有優勢　冀政府勿減香港院舍供應

撰文：陳蓁誼
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施政報告提出不少大灣區養老相關的措施，服務聯會行政總裁蔡海偉今日（17日）出席電台節目表示，內地院舍近年質素有提升，為長者提供多一個選擇屬好事，但他也指出，香港院舍在應用樂齡科技方面較為成熟，希望政府不要減少香港院舍的宿位供應。
他又提到，有大集團推出軟餐，售賣予醫院及院舍，認為是一大商機，醫院及院舍藉此能以低價購入高質量膳食，亦是「雙贏」局面。

蔡海偉表示，香港的安老院舍軟件質素較內地好。（資料圖片）

蔡海偉：內地院舍有空間有人手　香港善用科技

蔡海偉今日出席商台節目《政好星期天》表示，近年內地安老院舍質素大幅提升，不止有較大空間，人手較香港充裕，且人員較年輕，平均年齡在30歲至40歲左右。

不過，他認為，香港的安老院舍「軟件」質素較好，例如院舍會將樂齡科技融合服務，用以做復康訓練、團體活動等。

他指，施政報告提出的措施，讓長者有多個選擇屬好事，但希望政府不要過份著眼於內地院舍的好處。他續指，希望政府不要減少香港院舍的宿位供應。

施政報告提出不少大灣區養老相關的措施，包括擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港已踏入超高齡社會　料對樂齡科技產品需求愈來愈大

蔡海偉亦透露，由政府及社聯主辦的樂齡科技博覽暨高峰會，將於本月21至24日在灣仔會展舉行。他表示，現今推出的各項醫療產品開始多元化，如以往只有成年人尺寸的外骨骼現今亦推出兒童尺寸。

他希望，社會上有不同需要的人士均可獲政府資助，又指社聯早前獲得馬會、以及其他三間非牟利機構資助租出各種醫療、樂齡器材，會視乎申請者的家庭經濟狀況而收取不同價錢。

蔡海偉指，現今香港已踏入超高齡社會，85歲或以上的長者有逾20萬，20年後數字更會突破70萬，料社會對樂齡科技的產品需求愈來愈大。

由政府及社聯主辦的樂齡科技博覽暨高峰會，將於本月21至24日在灣仔會展舉行。（資料圖片／曾凱欣攝）

生產軟餐屬商機　院舍及醫院採購節省生產成本、質素有保證

蔡海偉提到，今年博覽會提供「照護食」試食的攤位，其中有兩家大型快餐集團以及一家著名老字號飯店亦會提供「照護食」餐單。

他表示，現時不少「照護食」餐單咖喱雞飯、豬扒飯等食物，水平亦達到「IDDSI 8級制飲食框架」（IDDSI framework）的第4級，即食物加工成糊狀。

蔡海偉指，不少院舍及醫院提供的軟餐，未必受長者歡迎，對商家而言，生產軟餐是吸引的商業機會，對於院舍及醫院而言，向大集團購買軟餐，不但節省生產成本，而且質素亦有保證，亦是「雙贏」局面。

《照護食標準指引》將食物及飲品的狀態劃分為9個等級。（資料圖片／社聯提供）
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