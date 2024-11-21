今日新聞8分鐘｜ 男子追車失敗人肉擋巴士｜射擊教練誤射選手屁股

屯門公路私家車串燒相撞 共涉11輛 出九龍方向交通擠塞

今日（21日）早上8時許，屯門公路出九龍方向、近屯門公路轉車站快線發生多車相撞，一共涉及11部私家車。從網上影片可見，意外前後分成2條車龍，前方為8車串燒相撞，後方則有3車相撞。據報，事件中無人受傷。

金山郊野公園兩私家車相撞俱成廢鐵 一車曾冒煙 3人傷一度被困

金山郊野公園對開發生交通意外，今晚（20日）約10時26分，警方接獲報案，大埔公路琵琶山段，近金山郊野公園對開，有兩輛私家車駛至近停車場對開時疑迎頭相撞，據報其中一車疑曾經冒煙。兩名司機及一名乘客一度被困，消防到場救出3人，所幸他們保持清醒僅受輕傷，均由救護車送伊利沙伯醫院治理。

大埔道的士疑天雨路滑撞指示牌 剷上行人路「反肚」 司機受傷

今日（21日）凌晨零時21分，一輛的士沿大埔道往九龍方向行駛，途經郝德傑道附近時，懷疑轉彎失控「自炒」，撞向左邊指示牌，繼而剷上行人路，衝前約25米後四輪朝天，的士司機頭部和手腳受輕傷，清醒送院治理，警方正調查車禍原因。據了解，有人報稱天雨路滑肇禍。

灣仔便利店遇鎅刀賊 被搶走1,500元

灣仔發生持刀行劫案。周四（21日）清晨5時半左右，一名男子走入灣仔道87號地下Cirlce K便利店，亮出鎅刀指嚇店員，並搶走約1,500元現金後逃去。

人肉擋巴士！疑追車失敗 西裝男霸路擋九巴阻返工 後續更狂慘了

追車不成「人肉擋巴士」？有土瓜灣街坊於地區群組發文，指早上有穿西裝男子擋在九巴前，不讓巴士離開，而且邊擋巴士邊吸煙。西裝男行為引來巴士乘客及路人不滿，更有路人搶其袋想把他強行拉回路邊。

帖文引來網民熱議，紛紛批評西裝男離譜自私，「又係追車X」、「阻住成車人返工！」、「搭唔到搭下架囉，趕時間飛的啦，損人不利己，癲」。

瘋傳「波蘭射擊比賽教練」誤扣板機射中其他選手屁股 真相更離譜

波蘭的一場射擊比賽傳出離奇槍擊案。

解放軍海南艦和長沙艦編隊訪港5天 有內地客專程由珠海來港觀賞

由解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊，今日起（21日）至下周一（25日）訪港五日。早上七時許，「海南艦」及「長沙艦」編隊在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域，通過東博寮海峽，現場有消防船噴水歡迎。

廁所協會昨公布最佳公廁投影片附不雅網圖 現男女生殘廁性交漫畫

香港廁所協會每年在「世界廁所日」公布該年度最佳公廁選舉結果，廁協昨日（19日）公布獨特環形設計的荃灣海興路公廁榮獲廁所金獎，惟記者會上展示的投影片簡報，其中一張插圖示意公廁設計，就被發現有不雅成分。圖片顯示，中間殘廁位置疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交，女廁亦畫出女性下體及臀部等敏感部位，引起網民關注。

相關插圖相信來源自網上插圖，也曾在網上引起議論，相信廁協未看清誤會該圖。廁協回覆指無意圖顯示任何不雅的內容，對圖片引起的誤會深感抱歉，未來會更加審慎地選擇和運用圖示。

中環長江集團中心 女子暈倒扶手梯 一度昏迷

今日（21日）上午11時39分，警方接報一名女子在中環皇后大道中長江集團中心地下一條扶手梯暈倒，昏迷不醒。救援人員到場，將事主送到瑪麗醫院治理。

總督察何兆東與其妻涉受賄110萬區院提訊 何續還柙稱會申請法援

總督察何兆東與其妻涉嫌收取商人110萬現金和禮物，以向商人洩露警方資料案，今(21日)轉到區域法院首次提訊，何早前因未能交出120萬保釋金而仍在還柙，他今並無律師代表，並稱會申請法援，亦沒有保釋申請；何妻則有律師代表，其律師稱需時取法律意見，法官彭中屏把案押後至2025年1月23日再提訊，何需繼續還柙，其妻則准繼續保釋。