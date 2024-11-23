免出示證件｜深圳灣口岸首個周末　市民刷臉過關順利　約40秒完成

本月20日起，合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸，可使用「免出示證件」邊檢通道，毋須出示實體出入境證件「刷臉」過關。今日（23日）是「免證通道」試行的首個周六，記者在深圳灣口岸觀察，出境通道聚集大批北上內地的市民。不少人使用「刷臉」過關通道，過程亦非常順利，大概40秒已完成，期間只有個別人士因掃描臉相時找不到鏡頭而花了點時間。



深圳灣口岸11月20 日起合資格港澳居民可使用免出示證件邊境通道，今日(23日)是新措施實施的首個周六，現場觀察見到大部分市民刷臉過關流程順利。

深圳灣口岸內地入境大堂將最左側兩條自助通道改為「免出示證件」通道外，亦在右側位置設約10條「免出示證件通道」，不少市民前去試用，表現雀躍。

記者今早11時左右經深圳灣口岸入境內地，發現使用免證通道及自助通道的人數相若，每部閘機都有10至15人排隊。不少長者在使用「免出示證件」通道時成功過關；有市民在掃描臉相時遲遲未能成功，等了20多秒後終可進入通道驗證臉相及指紋。

現場見到十不少關員在「免出示證件」通道前後候命，並適時提供協助。不過在免證通道區域，市民反應一度過於熱烈，關員需大聲呼籲等待排隊過關的市民退回等候線後，不要迫近閘機。

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有市民掃描臉相因找不到鏡頭阻延少許時間

市民葉小姐今天第一次試用，在掃描臉相時因找不到鏡頭而花了點時間，但她認為熟悉了之後，不用出示證件的確會比自助通道快。

葉小姐指以往都是經福田口岸往返，今天經深圳灣口岸入境內地時，才知道口岸正試行「免出示證件」。她又指通道雖然不用出示證件，但仍會隨身攜帶身份證明文件，以防萬一。

林小姐一行四人今早11時許使用免證通道過關，她表示自己平時很少北上，今次過關時第一次臉相識別很順利，只是指紋辨識不太順利「試咗左右手都唔得」，但最終亦成功入境。

記者等候過關時，旁邊有兩名市民正討論有了「免出示證件」通道，是否就可以不用攜帶證件，其中一人即反對說「點都要帶喺身」，指萬一有事發生時需要身份證明文件。

香港市民經深圳灣口岸入境內地後，在口岸附近排隊候車。