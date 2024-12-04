郵輪海洋光譜號周五載4900旅客抵港　政府及業界增3招疏導

啟德郵輪碼頭未來數月將接待母港大型郵輪，由上海出發的海洋光譜號將載有約4,900名乘客於周五（6日）停靠啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局昨（3日）召開會議，落實三項措施：新增額外兩條特快巴士路線，分別接駁啟德港鐵站和高鐵西九龍站（經尖沙咀）；旅遊巴士營運商將提供免費及收費接駁巴士服務；如的士需求殷切，向每部進入碼頭載客的士派發100元石油氣優惠券。



文化體育及旅遊局旅遊事務專員張馮泳萍（左二）昨日主持會議，加強統籌啟德郵輪碼頭未來數月接待母港大型郵輪的預備工作。（政府新聞處圖片）

文體旅局表示，會議由旅遊事務專員張馮泳萍主持，與會者包括運輸署、警務處、相關郵輪公司、交通服務營辦商、旅遊發展局及郵輪碼頭營運商的代表。張馮泳萍表示，政府高度重視國際郵輪公司在香港的營運，並致力提供各項的支援，讓郵輪乘客有更佳的訪港體驗，以鞏固香港作為亞洲區主要母港的地位，吸引更多郵輪停靠。

局方表示，在未來兩個月，海洋光譜號會以香港作為季節性母港，共提供八個航次。政府歡迎郵輪以香港作為母港，並期待與業界攜手協力，做好接待工作。郵輪公司跟從文體旅局的建議，在船上向乘客及船上旅行團負責人查詢乘客落船後的安排，如計劃前往的目的地和是否已安排車輛接送，並將資訊交給碼頭營運商，以便適當調整並優化交通服務。

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海洋光譜號首個抵港航次為本周五，郵輪碼頭交通服務將於早上7時至10時半的落船時間適當加強。具體措施包括：

（一）除了四條常規專營巴士路線及一條專線小巴路線外，新增額外兩條特快巴士路線，分別接駁啟德港鐵站和高鐵西九龍站（經尖沙咀）。專營巴士公司會按需要加強服務，並會調派更多設有行李架的巴士，接載攜帶行李的乘客。預計會有至少53個巴士班次投入服務；

（二）旅遊巴士營運商將提供免費及收費接駁巴士服務，及支援本地旅行社預先安排的旅行團服務。預計會有至少38架次旅遊巴士投入服務；

（三）碼頭營運商繼續透過即時通訊平台，在靠泊日前和落船期間緊密地向的士業界發放信息外，運輸署近期亦特別就郵輪靠港安排與的士業界聯繫溝通，亦會在大型郵輪抵達前進一步協助通知的士商會。如的士需求殷切，碼頭營運商將會視乎實際情況，向每部進入碼頭載客的士派發的石油氣優惠券金額增加至100元。發放予的士業界的實時信息亦會有所優化，除乘客落船時間及實時候車情況外，會加上預計的士需求的資訊。