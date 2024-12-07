今日新聞8分鐘｜棚架工墮下壓中貨車｜貨櫃「積木式倒塌」砸叉車

香港仔三級火｜船廠維修師傅用滅火筒撲救不果：一路燒、控制唔到

香港仔深灣道17至20號的船廠，昨日（6日）下午發生三級火警，焚燒近5小時始救熄。由於火勢蔓延，多間船廠被焚毀，現場一片頽亘敗瓦。今日（7日）早上消防員繼續在場射水降溫﹐並調查起火原因。火警期間一名維修技工曾經用滅火筒撲救，但火勢太猛烈，只能逃生求救。他認為船廠排列密集，單以鋅鐵皮分隔，且存放有易燃的電油等，是火勢蔓延的主要原因。他又估計，現場有約10間船廠受波及，恐怕總損失高達億元，料細船廠會無法繼續經營。

荃灣德士古道電單車私家車相撞 鐵騎士半昏迷送院搶救

今日（7日）早上7時08分，荃灣德士古道往青衣方向，一輛電單車懷疑切線期間與右方一輛豐田私家車相撞。救護員接報到場，43歲姓徐電單車司機手腳擦傷，半昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，及後回復清醒。

啟德體育園｜體藝館首場籃球測試賽2千人入場 安檢及比賽順暢

啟德體育園體藝館今日（7日）下午舉行籃球測試賽，約有2,000人入場。安檢過程順暢，首次設有特別通道供沒有攜帶袋人士入場，又禁止攜帶任何食物及空膠樽。籃球比賽3時及5時舉行，過程順暢，中場休息時大會播放音樂炒熱氣氛。

彩雲邨棚架工7樓墮下壓中貨車 頭傷披血送院 現場遺損毀安全扣

今日（7日）上午11時半左右，警方接報一名男子在彩雲邨多層停車場高處墮下，跌在地面一輛貨車上。救援人員到場時，事主重傷昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治。停車場7樓石壆，則遺下一個爆開的安全扣。勞工處回覆《香港01》查詢稱，已知悉事件，並已展開調查。

驚險！新加坡碼頭貨櫃「積木式倒塌」砸中叉車 操作員摔出車受傷

新加坡碼頭發生貨櫃倒下砸傷人事件！當地1名叉車操作員日前早晨在碼頭移動貨櫃，結果旁邊堆放的5個貨櫃疑不隱倒下，砸向叉車導致操作員摔出駕駛艙外受傷，場面驚險，他隨後緊急送院，頭部及身體幾處撕裂受傷，情況暫時穩定。新加坡人力部就事件展開調查，已要求港務集團暫停貨櫃裝卸工作，開展安全檢討。

01直擊│港珠澳大橋西延線本月通車 香港到江門僅1.5小時

被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道將在本月通車，這是繼6月深中通道以來，粵港澳大灣區年內通車的第二條跨海大橋。《香港01》記者6日（周五）上穚直擊這項重大工程。黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理孫文晉接受採訪時表示，跨海通道通車後香港到江門的車程只需1.5小時。

大熊貓安安可可名字決定沿用安安可可 「安可」組合周日起見公眾

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，政府及海洋公園今日（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，政府及海洋公園早前舉行命名比賽，接獲超過2.2萬份投稿，結果今日揭曉，宣布沿用安安及可可名字，其中安安代表平安，可可則代表凡是皆可能，期望香港未來有無限可能性，並組成「安可」組合，寓意香港未來好事繼續，「安可」接踵而來，牠們到明日（8日）正式跟公眾見面。

PANDA GO香港遊｜市民旅客悉心打扮成熊貓 與2500隻熊貓雕塑打卡

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日（7日）展開，2,500隻大熊貓雕塑一連兩日到訪尖沙咀星光大道，大批市民及遊客到場「打卡」，有人更悉心打扮，扮成大熊貓與「國寶」合照。