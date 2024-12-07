驚險！新加坡碼頭貨櫃「積木式倒塌」砸中叉車　操作員摔出車受傷

新加坡碼頭發生貨櫃倒下砸傷人事件！當地1名叉車操作員日前早晨在碼頭移動貨櫃，結果旁邊堆放的5個貨櫃疑不隱倒下，砸向叉車導致操作員摔出駕駛艙外受傷，場面驚險，他隨後緊急送院，頭部及身體幾處撕裂受傷，情況暫時穩定。新加坡人力部就事件展開調查，已要求港務集團暫停貨櫃裝卸工作，開展安全檢討。



新加坡碼頭有名叉操操作員工作時，因被貨櫃砸到，飛出叉車倒地。（影片截圖）

貨櫃倒塌 操作員飛出叉車

綜合當地傳媒報道，事發於11月25日早上6點40分，當時1名叉車操作員在新加坡巴西班讓碼頭3號航站樓，正駕駛叉車舉起1個空置貨櫃。現場畫面所見，操作員正用叉車取走平放地面的貨櫃箱，後方5個堆疊一起的貨櫃箱疑似不穩倒下，其中1個貨櫃重砸叉車頂部，操作員直接從駕駛艙摔到地面。

新加坡民防部接報後立即出動6名消防員緊急救援，操作員在頭部及身體數處受傷，送院時清醒。

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新加坡碼頭有名叉操操作員工作時，因被貨櫃砸到，飛出叉車倒地。（影片截圖）

新加坡港務集團發言人表示，37歲馬來西亞籍男操作員使用叉車時，有空貨櫃掉在叉車上，該名男操作員直接摔到地面。操作員頭部和身體幾處撕裂受傷，送院治療後情況穩定。

新加坡人力部指，貨櫃應按規定方式和高度限制堆疊避免倒塌，已就事件展開調查，並要求集團停止所有裝卸貨櫃的工作。

（綜合）