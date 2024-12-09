黎智英自辯｜撰文提網紅夫婦被威嚇　黎事後收訊息指事件屬虛假

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（9日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十三天自辯。黎提及一篇文由他撰寫的文章，內容提及「網紅好友兩夫婦」遭威嚇，「獅子頭」當上中共打手，恐嚇該夫婦七小時。黎指該夫婦是時事評論員劉細良和其妻，又指事件是劉親口告知他，「獅子頭」則是藝人岑建勳。黎在法官追問下，承認是根據岑的行為猜測他是中共打手，並指其目的是要迫劉氏夫婦離港。黎亦承認，他後來收到陳冠中的訊息，指事件虛假，他之後亦有把該訊息轉發給何俊仁。



黎智英稱他至今仍不信言論在《國安法》下受保障。（張浩維攝）

想國際讉責中國以令國安法勿太嚴苛

黎智英下午作供時，講及他和「香港監察」創辦人羅傑斯Benedict Rogers於2020年7月3日的訊息對話。黎在訊息稱，中共在港推行《國安法》，他會團結國際社會，讉責中國，希望有實際效果。辯方問，是否有意令國際社會向中國採取敵對行動，黎否認，重申他只是希望讉責中國，從而減少《國安法》的效用，令它不太嚴苛。

無細閱Twitter內轉發的帖文

黎又指，他和Benedict Rogers的對話中，對方從沒有講及IPAC(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)。黎稱他從沒有為意IPAC，直至在庭上才知悉。法官杜麗冰指黎Twitter帳戶的帖文，曾講及Benedict Rogers是IPAC的顧問，辯方大狀指該帖文是轉發IPAC的帖文，並且是由李兆富轉發。法官杜麗冰指該帖文是在黎帳戶出現，問黎有否閱過，黎稱即使有看過也不會記得。

辯方問黎，他的Twitter帳戶有900多個帖文，問黎看過多少個，黎稱很多帖文只是很快地看過。

至今也不信言論在國安法下受保障

黎的帳戶於7月4日的帖文稱，穿上印有「Free HK」的T恤會被控顛覆罪，但中共仍然聲稱言論自由受保障。辯方指黎似乎不相信言論在《國安法》下受保障，黎稱他至今也不相信。

黎智英稱只曾讚區家麟文筆流暢，否認有建議找區為論壇版撰文。（何瑞芬攝）

沒有建議找區家麟撰文

就《蘋果》時任主筆楊清奇供稱，黎智英認為區家麟文筆流暢，且對《國安法》持批評態度，因此點名建議區為《蘋果》論壇版撰文。黎稱當時只是向楊提講述區文筆流暢，沒有講及後者。

稱看YouTube片得知叛國罪會槍斃

黎亦講及7月5日刊登他所撰寫的文章〈飛翔吧 良知的脊樑在撐〉。文中稱：「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」黎稱是一個名叫「神燈」的人告知他，其後又稱是看YouTube影片得知。法官李運騰問，黎當時已知《國安法》內容，知道《國安法》沒有死刑，黎稱當時沒有想到死刑的問題。

黎智英認他在文章提及的「網紅夫婦」是指劉細良。（資料圖片）

曾撰文提及網紅夫婦的遭遇

此外，文中稱「受威嚇的當然不只是我，太多同路人最近在行動上，例如被跟蹤，以及言語上受到威嚇。例如我有一網紅好友兩夫婦，最近被陳冠中介紹去見一位仁兄。這位仁兄獅子頭曾經扮成民主義士，其實一直在為中共做事，今次國安法推出當上了中共打手，關埋門恐嚇了我友人夫婦七小時，最後看到我友人無動於中，於是只好恐嚇他老婆，以為她是弱者，說他會用黑社會爛仔對付他們，問她想給車撞死還是胸口給插三刀殺死。」

承認對岑指控是猜測

黎解釋，「網紅好友兩夫婦」是指劉細良夫婦，「獅子頭」則是指藝人岑建勳。黎指，岑「為中共做事」，是其個人的猜測。法官杜麗冰問，其猜測有什麼基礎，黎稱是岑的行為，又指是劉細良把威嚇的事告知他。 法官李運騰問，為什麼劉和其妻子被威脅，黎回應指是要兩人離港。

事後轉發陳冠中訊息指事件屬虛假

辯方繼而展示黎於7月8日，向何俊仁傳送的訊息。該訊息由陳冠中撰寫，指威嚇事件屬虛假。辯方問，為何要把訊息傳給何俊仁，黎指不記得，或劉把威嚇事件告知他時，何俊仁在場，而何俊仁沒有回覆黎的訊息。

現時沒紅線難小心

辯方指，黎早前作供稱《國安法》生效後小心其言論，而他在〈飛翔吧 良知的脊樑在撐〉則稱「國安法壓境，很多朋友見面都關心地對我說，Jimmy，小心呀。面對無法無天的中共，你不知幾時『砸界』，你是否犯法。」辯方問兩者是否有矛盾，黎否認，指他人提醒他小心，是一般而言，又指現時沒有紅線，難以小心；辯方繼而問，黎如何小心，黎解釋是要更謹慎。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要