黎智英自辯｜黎稱早料會入獄　已寫定文章　但終沒有刊登

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（6日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十二天自辯。黎講述在2020年7月1日，即《國安法》生效首天的事。凌晨3時即，為他管理Twitter帳戶的李兆富請辭，黎在早上向多名蘋果高層及民主派好友發送訊息，指國安法「辣到離譜」。黎稱在《國安法》生效前已預計會入獄，並已寫定文章，準備在入獄後刊登，後來改變主意，最終文章未有刊登。庭上透露文章內容，黎提到：「當站出來爭取真相和法治，政權也會把變成犯法，誠實的人可何處容身？」



黎智英稱國安法生效前，已預計會入獄，並已寫定文章準備刊出，但最後改變主意。(資料圖片)

李兆富凌晨3時發訊稱不再管理帳戶

辯方今早展示李兆富於2020年7月1日凌晨3時許，向黎傳送的訊息，指他不再替黎管理其Twitter帳戶，著黎另找他人代替。黎其後回覆，會和助手Mark Simon處理此事，黎亦明白為他管理帳戶是一件十分危險的事。黎期後和Mark Simon在訊息討論事件，Mark Simon指李對被人知道他替黎管理Twitter帳戶感到不快。

國安法嚴苛覺香港死亡令人傷感

辯方繼而展示黎於當天早上7時許，向李柱銘、Mark Simon等人發送的訊息。他發給李的訊息指《國安法》非常嚴苛，嚴重打擊香港的法治和自由，並稱：「香港死亡，令人傷感」(so sad HK is dead)。

向陳沛敏發迅息指中共癲咗

此外，他給何俊仁傳送的訊息稱：「看了國安法細節辣到離譜，香港將無法治無自由，政府行政完全無法無天，我們寸步難移，動彈不得，我們真的要想清楚以後的策略。」他向李永達、時任副社長陳沛敏，和時任執行總編輯林文宗等人，亦發送類似的訊息，其中他向陳沛敏的訊息中形容：「中共癲咗」。

黎智英稱《國安法》實施後，他有詢問陳沛敏(左二)及林文宗(左一)意見，最後決定不派民主派的海報。(梁鵬威攝)

預計會入獄並寫定文章

黎稱，在《國安法》生效後已小心言行，沒再要求外國制裁。他認為此舉屬於自殺，相關罪行可被判終身監禁。他亦曾經預計將會入獄，因此在2020年7月1日前寫了一篇文章，打算在入獄後刊登，後來改變主意，決定不刊登該文章。

文章提爭取真相和法治會成犯法

辯方展示黎和《華爾街日報》編輯 Bill McGurn於7月1日的對話。 Bill McGurn在訊息講及早前收到黎的文章，形容文章有力(powerful)，問黎有否需要修改。訊息亦顯示該文的內容，包括：「如果你正在讀此信件，代表我在獄中....當站出來爭取真相和法治，政權也會把變成犯法，誠實的人可何處容身？」

該文續指：「未來屬於年青人，香港大部份年青人都未曾在英國殖民時期或共產黨統治下生活，但他們知道什麼是自由。他們也正發現，他們在北京的主子決心不讓他們，再嘗到自由的滋味。」

問高層意見後決定不派民主黨海報

黎稱他《蘋果》原本打算替民主黨印海報，讓該黨在7.1時在街站派發。他當日詢問多名高層的意見後，陳沛敏、林文宗等人認為不應派發，民主黨最終亦沒有派發。

黎智英。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英與重光團隊關係

黎智英就《蘋果日報》運作的說法

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供