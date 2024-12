黎智英自辯｜做直播節目想外國了解香港情況　指觀眾不會憎恨中國

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今(10日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審,黎智英第十四天自辯。他講及其直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」,強調該節目是讓外國讀者知悉香港的情況,否認利用節目作平台,要求外國制裁中港。就他曾在節目稱,做生意的人在《國安法》後,需賄賂官員才可獲得保護。黎稱因他覺若香港沒有法治,便會變得和中國一樣。法官質疑黎的說法不是根據香港情況,黎認這只是其推測和意見,他不認為觀眾聽後會憎恨中國,他只是想提醒他人小心。



黎智英稱他製作直播節目,只想讓外國了解香港情況。(資料圖片)

陸續有作家停為蘋果撰文

《國安法》生效後,黎智英稱他於2020年7月6日收到張劍虹訊息,指:「古德明擱筆」,不再替《蘋果》撰文。黎稱《國安法》生效後,古德明便封筆。張翌日向黎傳送一篇文章的連結,文章為孫柏文撰文的〈【金手指】各位,後會有期! 〉。黎指孫替《蘋果》財經版撰文,他當時回覆張說孫身處倫敦,仍然感到害怕,形容《國安法》恐佈。辯方問,黎是否覺得《國安法》恐佈,黎指訊息是指孫的情況,同時預料更多人不再為《蘋果》撰文。

裴倫德發連結指英有人提制裁林鄭

辯方問黎,英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)同月向黎發文章連結,內容為裴倫德的一個Twitter帖文,該帖文提到有英國國會議員要求制裁時任特首林鄭月娥。裴倫德在訊息稱:「Organised for this to happen today. Actually not impossible now.」(今天有(人)組織這件事,事實上現已非不可能。)黎稱他當時沒有打開連結。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)曾向黎發連結指英有人提議制裁時任特首林鄭月娥,黎稱未有看連結。(影片截圖)

製作直播節目想外國知香港發生甚麼事

黎亦講及直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」,他稱製作該節目的目,是要讓外國讀者知道香港發生甚麼事,令香港不會在他們的腦海中消失。他於7月9日的節目中,指《國安法》取代《基本法》,黎稱他只是道出事實,又指《國安法》條文也說明,該法是取代本地法律。

辯方問黎是否知《國安法》是全國性法律,黎稱不知道。辯方續問黎是否有接受法律訓練,黎稱沒有。辯方續指,《基本法》也是全國性法律,黎反問:「什麼國家?」辯方大狀說:「我們的國家。」

黎智英在國安法生效後不久,即推出英語訪談直播節目,並繼續批評國安法。(節目片段)

強調發表言論想提醒他人小心

法官杜麗冰指,黎在該集指做生意的人在《國安法》生效後,需賄賂官員才可獲得保護,問黎為何有此想法,黎稱若香港沒有法治,香港會變得和中國一樣,中國正是此情況。法官杜麗冰指,黎的說法不是根據香港的情況,而是內地的情況?黎認這是他的推測和意見。但黎認為讀者不會因他的說法而憎恨中國或《國安法》,強調他只是想提醒他人小心,觀眾或會害怕,但他不是想令觀眾憎恨。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號:HCCC 51/2022

