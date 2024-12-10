今日新聞8分鐘｜男飛腳踢港鐵職員｜野蠻母女火車霸位遭交警拖走

香港大學太古堂22歲女宿生疑在男廁被偷拍 警拘19歲內地男子

香港大學發生偷拍案，據了解，港大太古堂一名男宿生涉案被捕。《香港01》獲得一則由港大太古堂發出的通告，指一名男宿生於本月5日涉嫌偷拍被捕。根據通告所述，被捕人在一男廁內，偷拍一名女宿生。校方已向被捕男宿生發信，終止其寄宿資格（termination letter）；並指警方正在調查案件。

山頂道寶馬冒煙起火 30歲男司機受驚送院

山頂今晚（9日）有私家車起火。晚上約9時21分，警方接獲一名男子報案，指駕駛私家車沿山頂道行駛期間，座駕突然冒煙，駛至賓吉道交界時更起火。30歲外籍男司機及時逃離車廂，幸無受傷，惟他疑受驚，需由救護車送往瑪麗醫院治理。

私家車火勢由消防救熄。現場所見，起火黑色寶馬私家車車頭嚴重焚毀，零件外露，部分碎片跌在地上。消防正調查起火原因，但初步相信無可疑。

貨車超速撞壆翻側 同居一月女友被拋車外壓死 司機認危駕囚21月

貨車司機與同居一個月的18歲女朋友一起送貨，疑因超速兼超載，途中失控撞壆翻側，女友被拋出車外後，被車壓住身軀當場死亡。司機早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（9日）於區域法院判刑。法官指，駕駛者對道路安全有重大責任，加上案發時的道路繁忙，司機無考慮到女朋友以及其他道路使用者的安全，判決被告22個月監禁，考慮到事件對被告造成衝擊，減刑至21個月，取消所有駕駛執照5年，並需要自費參與駕駛改進課程。

有片｜深水埗站壯漢踢職員 女工慘叫乘客四散 休班警消防助擒人

港鐵深水埗站今午（10日）發生襲擊案。網上流傳一段影片，可見一名戴眼鏡、手持一樽可樂的高大男子，遊走車廂與月台之間，「起飛腳」接連踢向兩名手持對講機的男女職員，已上年紀的短髮女職員遭踢中左腹，當場「哎呀」慘叫，一手掩着「中腳」位置、一手扶着欄杆蹲下。四眼男施襲後，又返回車廂內，乘客見狀雞飛狗走。

據知，四眼男事前懷疑不適抽筋，有乘客上前關心時被打，四眼男之後企圖阻礙列車車門關閉，職員上前制止時受襲兼被倒可樂，有剛好在場的休班警和休班消防員見狀協助制服四眼男，他其後涉嫌「公眾地方行為不檢」被捕。

有片｜母女火車霸佔女學生位置拒離開 持刀威脅乘警喊｢為我收屍｣

內媒《紅星新聞》報道，有網民拍片稱，12月7日在山西大同開往上海的列車上，一對母女霸佔他人座位且拒絕讓座，乘警勸說亦無果，涉事女子甚至持剪刀威脅，最終被警方帶走。

廣州動物園鱷魚皮包骨慘變「餓」魚 園內華南虎食草身形瘦如狗

近日，有網民注意到廣州動物園內一條鱷魚狀況堪憂，瘦得皮包骨頭。12月8日，廣州動物園回應稱，已在處理此事。

訛稱助債務重組呃$178萬貸款 警拘16人 揭4財務公司打聾通行騙

警方搗破一個主要由三合會成員操控的詐騙集團，涉嫌以低息協助債務重組作招徠，誘騙19人借貸並擸走貸款後失去聯絡，騙款達178萬元。警方在本月6至8日展開代號「海門」的執法行動，拘捕16名涉案者，包括詐騙集團的主腦及骨幹成員，並在4間涉案財務公司檢獲大量證物，更揭發該4間公司「打聾通」行騙，部分成員實際上有親屬關係，公司之間亦有大量現金轉帳往來。