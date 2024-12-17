黎智英自辯｜帖文指港已是非不分　黎稱國安法後覺政府施法非常嚴

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（17日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第19天自辯。就他在Twitter帖文和直播節目中，講及林卓廷涉7.21暴動被捕，形容《國安法》摧毀法治，香港已不分是非黑白，又指林卓廷到現場保護他人，反而被捕和被控。惟法官質疑，林被控暴動罪，並非《國安法》罪行，他的被控和《國安法》摧毀法治有何關連。黎稱《國安法》生效後，政府動用法例時非常嚴厲，又指721事件遭扭曲。法官李素蘭便問，黎的意思是《國安法》生效後，政府扭曲事實？黎回應：「至少警方是。」



黎智英稱曾指香港已是非不分，因覺政府在《國安法》後用法例非常嚴厲。

黎指其節目所說的話並無煽動仇恨之意

黎智英今作供時，講及於2020年8月18日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」。他在節目稱，中國以其獨裁的價值觀入侵國際事務，比俄羅斯入侵烏克蘭更可怕，又指：「若不能改變中國，強大的中國將改變我們。」黎庭上強調，沒有意圖煽動仇恨，只是道出事實，又指中國融入普世價值，可避免將來的衝突。

只想中國融入國際社會

惟法官杜麗冰指出，黎在節目稱：「若不能改變中國，強大的中國將改變我們。」質疑他是要改變中國，而非令中國融入國際社會。法官續稱，融入需互相遷就，但黎智英的說法如同：「要求穆斯林改信你的宗教。」黎稱他想讓中國融入國際社會，亦非主張中國完全放棄其價值觀。

認為若中美對抗令投資者恐懼才是毀滅性

此外，黎於節目稱：「美國的制裁不是對中國造成最大的傷害，制裁最大的傷害是暗示將有一場「熱戰」(Hot war)，中美將會在貿易和外交層面出現大規模對抗」。黎庭上解釋，若中美兩個出現大規模對抗，令投資者恐懼，其後果才是毀滅性。他強調當時只是分析時局，否認主張制裁中國。

認為外國讀者對大陸人生活困擾新聞感興趣

辯方又展示《蘋果》英文版WhatsApp群組的對話，黎曾在訊息稱：「可以找多些大陸人生活困擾的新聞。現在英文版新聞短缺。」黎解釋，他認為外國讀者對此類新聞會感興趣。

黎智英指林卓廷721事件當中，入元朗保護市民，卻被捕及被控，但事實被曲解。（資料圖片）

黎智英曾在其帖文提及721事件。（資料圖片）

帖文指香港已不分是非黑白

黎智英續講及在同年8月27日，在其Twitter帳戶發表的帖文，該帖文轉發《蘋果》英文版的報道。報道指林卓廷和許智峯，分別涉7.21暴動和妨礙司法公正被捕。帖文亦稱「任何人幻想《國安法》下香港仍有法治 會被大規模拘捕行動喚醒」。此外，黎在同月28日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，再講述林等人被捕，形容現時香港已不分是非黑白，《國安法》摧毀法治。

指林卓廷往保護人 但事實遭扭曲

黎庭上指，林和許到現場保護他人，反而被捕和被控。他除了在報道得知事件，亦在7.21事件後見過林卓廷。法官杜麗冰指出，林被控暴動罪，不是《國安法》的罪行。黎回應，《國安法》生效後，政府動用法例時非常嚴厲。他亦強調，林當時正保護他人，但事實遭扭曲。法官李素蘭問，黎的意思是《國安法》生效後，政府扭曲事實？黎回應：「至少警方是。」

黎在節目又稱，《國安法》把高質素的警隊變成如內地公安。黎解釋，林和許被捕便是一個例子。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要