BLACKPINK Jisoo否認明年來港出席音樂節　主辦方隨即宣布延期

國際知名音樂廠牌「EMPIRE MUSIC」原定明年1月5日及6日於亞洲博覽館舉行《Empire Music Fest 2025》。日前有消息傳出指，演出名單包括一代天團Big Bang成員G-Dragon及女團BLACKPINK成員Jisoo金智秀，引來不少哄動。不過，Jisoo團隊日前在社交平台發文澄清，不會參與演出。



活動主辦方之一的東方盛世今日（19日）下午發表聲明，稱「經各方審慎考慮」，決定將活動延期舉行。東方盛世集團副主席兼首席營銷官為「賭王」何鴻燊四房梁安琪四子何猷君，而「玄學家」李丞責擔任集團首席文化官。



金智秀(Jisoo)是女子演唱组合BLACKPINK成員之一。(VCG)

最貴「VVIP」門票$3899

由東方盛世、 imEMC，未來文化聯合主辦的「EMPIRE MUSIC」原定明年1月5日及6日於亞洲博覽館舉行《Empire Music Fest 2025》。票價由799元起跳，最貴的「VVIP」票更達到3,899元。有贊助銀行推出優先訂票計劃，不過日前臨時煞停。

有粉絲翻查亞博活動日程，指1月5日及6日該館並無任何活動舉行。

宣傳指包括兩位K-POP「King & Queen」

主辦方日前在宣傳指，演出名單包括兩位K-POP「King & Queen」。而有傳媒則公布「消息」，稱「King & Queen」是K-POP天團Big Bang成員G-Dragon，及女團BLACKPINK成員Jisoo，又稱消息「已證實」。

主辦方在IG公布公布Jisoo出席音樂節後撤回

主辦方其後在社交媒體IG率先公布Jisoo將出席音樂節，更揚言Jisoo將於演出當日帶來全新歌曲及與粉絲互動。一眾BLACKPINK粉絲「BLINK」相當興奮，更有人在社交平台稱會花4,000元買「VVIP」票入見偶像。不過，主辦方隨後删除有關Jisoo將出席的帖文。

Jisoo星期二澄清不會參與該演出

Jisoo前日（17日，星期二）更在社交平台發文，澄清不會參與該演出，又指對活動不知情。澄清一出，大批粉絲隨即湧到主辦方社交平台留言表達不滿，又質疑「優先搶票」期快將開始，但主辦方仍未公布演出陣容，猶如盲盒音樂會。

主辦方：活動的安排發生變更 向支持者致歉

主辦方在Jisoo發文澄清後，一直未作回應。至今午，主辦方之一東方盛世在社交平台發聲明，稱由於「活動的安排發生變更」，經各方審慎考慮後，「決定將該活動延期舉行」，又並對為支持者帶來失望深表遺憾及致歉。

聲明又指，延期是為了確保「活動的籌備工作更加完善，並為所有參與者帶來更卓越的體驗」。至於活動延期後的具體詳情，將於日後公佈。

何猷君任東方盛世集團副主席、李丞責任集團首席文化官

東方盛世網頁介紹，該公司為一個全球投資管理平台，「也是東西方文化的結合和世界連接的橋樑」，透過國際化，產業化和資本化的專業團隊，為投資者和客戶提供了創新和跨境的產業房地產投資服務，其中包括資產管理，產業管理和產業房地產項目投資。公司其中一項業務為「品牌及文化體驗」，引入國際品牌資源及專業運營管理團隊，並提供一站式產業配套服。

東方盛世集團主席為姬鏞倡（原名莫景賀），2021年獲委任為中國企業評價協會數字體育文旅專業委員會主任。集團在2021年6月公布戰略合作，並任命何猷君及劉智龍為集團副主席、以及「玄學家」李丞責擔任集團首席文化官，聯同東方盛世建立首個跨文化多家族辦公室平台。