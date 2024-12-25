公院研無人機派藥　方國珊倡村公所作升降　社協冀免綜援人士收費

消息指，醫管局正探討以無人機向鄉郊地區派藥，多間公立醫院近期正與相關企業和機構磋商。中國香港無人機總會主席楊景賞認為，遠離市區、較人少的醫院是合適試點，又指當局須考慮沿岸線操作對民居的影響，「無人機是新事物，如市民見到無人機在他們頭頂飛過，他們會感到擔心。」

西貢區議員方國珊則表示，建議村公所作無人機升降點，並配合視像藥物諮詢，便利居於偏遠鄉郊的村民。社區組織協會幹事連瑋翹則說，期望無人機送藥的價錢維持現有價格，並豁免綜援或低收入人士的費用。



醫管局稱正探討低空經濟應用於醫療服務的範疇，包括以無人機運送物資的可行性。圖為醫管局大樓。(資料圖片)

據指出，將軍澳醫院正研究利用無人機，向約10公里外的布袋澳送藥；北區醫院則以附近鄉郊村落為初步目標。

無人機總會：遠離市區的醫院是合適試點

中國香港無人機總會主席楊景賞認為，本港有條件發展無人機送藥，預計初時依賴內地技術，但因兩地實際應用不同，之後會在地化。他說，首要考慮升降點選址，另一階段才考慮本地人才操作。

選址方面，他認為，遠離市區的醫院是合適試點，又或考慮在醫院頂層設小型機場，因民航處要求升降點必須視野完整、附近沒電訊塔干擾，以穩定無人機飛行。他續說，當局須考慮沿岸線操作對民居的影響，「無人機是新事物，如市民見到無人機在他們頭頂飛過，他們會感到擔心。」

消息指將軍澳醫院正研究利用無人機，向約10公里外的布袋澳送藥。（資料圖片）

無人機總會：電離層閃爍不會影響送藥

操作方面，他表示無人機系統會偵測異常，作出調節，又指能參考內地，因當地有完整方案處理異常情況，不擔心無人機突然跌落。他又說，電離層閃爍只會對表演無人機有影響，但因藥物運輸的無人機不會數百架同時飛行，亦不會在大廈之間穿梭，即使有飛行誤差對運輸影響不大。

運輸及物流局長陳美寶日前在立法會表示，首階段將修訂《小型無人機令》，以涵蓋重量25公斤以上、150公斤以下的無人機。楊景賞說，就藥物運輸而言，負重約5至10公斤的無人機已足夠。

他又指，醫療物資運輸有機會牽涉病人私隱，但能減低傳染性散播風險，並指內地不只是運送文件或者藥物，更運送血液樣本、器官等。

西貢區議員方國珊在同一節目表示，建議村公所作無人機升降點，並配合視像藥物諮詢，便利居於偏遠鄉郊的村民。（資料圖片）

方國珊：建議村公所作無人機升降點 可安排人手助村民取藥

西貢區議員方國珊在同一節目表示，建議村公所作無人機升降點，並配合視像藥物諮詢，便利居於偏遠鄉郊的村民，因當區出入不便，對無人機送藥有需求。她說，料實施後可安排人手，集中一日協助村民取藥。她又表示，內地無人機運作成熟，居民可透過二維碼或人面識別取藥，確保不會拿錯藥。

社協：無人機難取代藥劑師 盼豁免低收入人士費用

社區組織協會幹事連瑋翹則表示，醫管局的遙距診症安排尚未成熟，有部門沒遙距診症，部分長者亦不懂得使用。他又指，有長者表明希望親自諮詢醫生或藥劑師，他認為無人機送藥只能補充社區藥房的運作，難以取代藥劑師的角色。

現時醫管局的藥物送遞服務每次為65元。方國珊及連瑋翹同表示，不少長者期望無人機送藥的價錢維持現有價格，並豁免綜援或低收入人士的費用。