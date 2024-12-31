今日新聞8分鐘｜的士疑態度差遭乘客毆傷｜濟州空難空少負傷站立

有片｜屯赤隧道吊臂車疑失控掃毀多塊牆板 管道快線封閉交通受阻

屯門—赤鱲角隧道發生交通意外。今午（30日）約5時24分，警方接獲隧道職員報案，指屯赤隧道往屯門方向管道內，有重型貨車懷疑失控，撞毀隧道牆板。救援人員接報趕至，證實事件中無人受傷。

屯門藍地流浪狗場起火 幸無狗隻傷亡│有片

屯門藍地發生火警。周一（30日）晚上11時半左右，消防接獲多個火警報告，指青山公路藍地段近屯子圍有木屋起火。消防接報到場報發現火勢猛烈，立即開喉灌救。大約於半小時後將火救熄，事件中無人受傷。消防及警方正調查火警起因。

鑽石山殯儀館旁有靈車疑冷氣過熱起火 消防到場救熄

鑽石山有汽車起火。今日（31日）上午9時27分，蒲崗村道181號東華三院鑽石山殯儀館旁邊的停車場，有一輛靈車冒煙起火。消防接報到場後將火勢撲熄，事件中無人受傷，靈車內沒有安放靈柩。經調查後，初步相信車內的冷氣系統過熱引致火警。

粉嶺的士司機疑收錢時態度差 遭乘客毆傷 休班警制止│網片直擊

粉嶺發生的士司機遇襲案。facebook的士業界群組昨晚（30日）流傳一段的士內的車CAM片，片段僅長1分鐘，可見的士正沿粉嶺馬適路轉入馬德路，同時扭入One Innovale屋苑門口，隨即急停。而片段中可聽到司機以較為傲慢的聲線，向乘客講：「快手啦！攞定錢出嚟吖嘛！明知住呢度就！」

濟州航空空難｜生還者獲救過程曝光 空少負傷站立 空姐被櫃壓住

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日發生179人罹難的重大空難意外，全機僅2名坐在機尾的空服員倖存，消防人員還原2人獲救的當下情況，稱他們當時聽到機尾傳來呼救聲，隨後看到33歲男性空服員受傷，是第一位獲救者。

韓媒：韓國法院批准拘捕總統尹錫悅 代表律師批非法

韓聯社12月31日報道，韓國法院批准對總統尹錫悅的拘捕令，但他的代表律師認為此舉非法，因此申請禁制令。

海關關長｜國務院任命陳子達為海關關長 接替退休的何珮珊

海關副關長(管理及策略發展)陳子達接替年屆退休的現任關長何珮珊，為新一任海關關長。國務院今日（31日）決定，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，任命陳子達為海關關長，免去何珮珊的海關關長職務。

除夕｜數百名旅客輪候山頂纜車 逾一小時登頂 凌霄閣人頭湧湧

近日太平山纜車站重現「攻頂」人潮，適逢除夕，旅發局今晚（31日）舉辦煙花匯演，山頂纜車站再現人龍，數百人於中午時分排隊輪候乘坐纜車，要等待逾1小時方能成功購票上車。山頂凌霄閣擠滿拍照打卡的遊客、現場人頭湧湧、水泄不通。

麥當勞50年｜元旦請市民搭天星小輪 最快齊印章全年任食巨無霸餐

香港麥當勞明年踏入第50週年，1月1日起將推出一系列活動，包括在50個地點限時擺放麥當勞叔叔長凳，供市民打卡和收集印章。市民如集氣50印章，有機會贏得365日免費食巨無霸餐大獎。

大熊貓BB｜盈盈首試「一湊二」 場面甜蜜溫馨 細佬吃奶家姐索吻

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎出生至今四個多月，一直由園方安排輪流與媽媽盈盈相處。園方今日（30日）公布最新片段，盈盈近日首次嘗試「一湊二」，同時間照顧一對子女。兩姐弟見到媽媽十分活躍，紛紛撲到媽媽身上，為食的細佬忘情吃奶，而家姐則向母親索吻表達愛意，場面甜蜜溫馨！