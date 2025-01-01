龍獅節吸引遊客　羅淑佩拿龍珠引領舞龍遇微雨：希望今年水頭足

2025香港龍獅節暨第七屆世界龍獅日潮汕非遺文化嘉年華今日（1日）於尖沙咀海旁舉行，文化、體育及旅遊局局長羅淑佩出席揭幕儀式，獲安排拿着龍珠帶領金龍繞場一周，吸引中外遊客舉機拍攝。她在社交媒體撰文說，舞龍不久下起微雨，「希望寓意香港今年水頭充足！」



2025香港龍獅節暨第七屆世界龍獅日潮汕非遺文化嘉年華1月1日於尖沙咀海旁舉行。文化、體育及旅遊局局長羅淑佩（粉紅色上衣）拿着龍珠帶領金龍繞場一周。（盧翊銘攝）

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現場有龍獅表演及多個潮汕文化攤位，吸引了不少人到場。商務及經濟發展局副局長陳百里和立法會議員陳克勤也有出席揭幕儀式。

羅淑佩致辭時感謝各單位的努力，促成是次活動。她指，龍獅是華人的文化傳統，亦在香港非物質文化遺產清單內，值得大肆宣傳。

她在社交媒體撰文說，和龍獅節淵源深厚，因14年前首次舉辦時，她已參與其中，當時他是旅遊事務副專員。

王小姐來自潮汕，路過看到自己家鄉文化的攤位，立即被吸引。（洪戩昊攝）

來自潮汕旅客王小姐路經時看到自己家鄉文化的攤位，立即被吸引。她在攤位體驗潮汕剪紙藝術後說：「挺感興趣的。我們家裏也有這個東西，但我沒有特別去接觸。來到香港看到自己家鄉的東西，反而會激起歸屬感。」她指，香港可舉辦更多同類型的文化活動來吸引遊客。

黃女士的小朋友被龍獅表演吸引而到場，她則在潮式燈謎攤位玩得十分起勁。（洪戩昊攝）

黃女士同樣也是路過，她的小朋友被龍獅表演吸引而到場，她自己則在潮式燈謎攤位玩得十分起勁。她表示，帶小朋友感受一下潮汕文化是件好事，「不過燈謎啲字太難，都係啲公仔啱佢哋多啲。」嘉年華只在今日舉行，晚上6時便完結。