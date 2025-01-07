黎智英自辯｜曾言特朗普對中國方法正確　黎認主張繼續對中強硬

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（7日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第23天自辯。黎曾在直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，稱：「特朗普和中國交涉的方法，是正確的取態。」他今在庭上解釋，所指的是時任美國總統特朗普對華態度強硬，與中國對抗。此外，特朗普在多個貿易議題和中國脫鈎，如停止向中國輸出晶片。在其代表大律師提問下，黎同意他主張美國繼續特朗普所做的事，又透露他因支持特朗普，曾遭朋友公開指責。



黎智英當時主張美國繼續特朗普對中國強硬的態度。(路透社)

黎智英稱當時因為支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾遭朋友指罵。（Reuters）

指特朗普每個議題都和中國對抗

黎智英今早作供時，被問及他在2020年10月22日主持的直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」。黎在節目說：「特朗普和中國交涉的方法，是正確的取態，我(黎智英)希望這種取態會持續。」黎解釋，特朗普對華態度強硬，與中國對抗。法官李素蘭問，特朗普怎樣對抗，黎稱難以描述，但指特朗普在每個議題都和中國對抗，如在多個貿易議題和中國脫鈎，停止向中國輸出晶片等，他認為美國應繼續特朗普所做的事。

節目中曾表示希望特朗普連任

此外，黎在節目表示希望特朗普成功連任。黎解釋，特朗普曾承諾會就香港的議題採取行動。若他再當選，有機會處理《國安法》議題。辯方指，當時《國安法》已生效，黎回應說政治方面，任何事情也可能改變。

支持特朗普被朋友指責

黎的Twitter帳戶在同月２７日發出帖文稱：「有些朋友指責我支持特朗普，認為這是不對，我就此道歉。但特朗普和中國交涉是有效的，直接影響我們。」黎庭上指，有些朋友在飯局中指責他，亦有朋友在文章作出指責。

認為取消香港特殊待遇可減弱國安法

辯方問，特朗普為香港做過什麼？黎指，特朗普表示會嚴肅處理香港議題。惟特朗普連任失敗，他落敗前沒有為香港做任何事。他其後補充，特朗普唯一做過的事，便是取消香港的特殊待遇。法官李素蘭問，是否認為取消該待遇有效，黎稱是，並認為最終可減弱《國安法》的效力，令港人免受禍害。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要