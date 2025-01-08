今日新聞8分鐘｜王星獲救:泰國安全會再來｜貨車開門單車男跌馬路

九龍灣車禍︱死者親友到殮房認屍 眾人神情黯然

上周五（3日）九龍灣27歲姓黃電單車司機，疑於被警察電單車尾隨，途至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關疑站於路中「人肉攔車」。雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡。今日（8日）早上9時許，死者約6名親友到沙田富山公眾殮房認屍，眾人神情黯然。

鑽石山啟翔苑對開地盤貨櫃冒煙傳爆炸聲 消防開喉灌救幸無人受傷

今日（8日）凌晨4時09分，警方和消防接報指，鑽石山彩虹道237號啟翔苑對開地盤一個貨櫃冒煙並傳出爆炸聱。救援人員趕至現場，搜索涉事貨櫃，隨後出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，火警於凌晨4時40分被大致救熄。

六合彩｜警隊爆出頭獎幸運兒 水警$10網上投注捧走逾6900萬

史上最高頭獎彩金六合彩昨晚（7日）出爐，1.28億元巨額頭獎被兩注瓜分，今日（8日）警隊盛傳出現其中一名頭獎幸運兒，以10 元一注捧走6,923萬元彩金，其中獎彩票的手機截圖亦在警隊內部傳開。據了解，該名中獎者為水警小艇分區隊員，目前正休假。

水警中頭獎消息引起社會熱議，有資深警官指出，根據《防賄條例》，這些六合彩「利益」不用向上級（特首）申請都可收取，而警隊內部對這方面也没有指引。換言之，若非當事人自爆中獎喜訊，事件應不會傳開去。

王星曝光被賣豬仔細節：被剃頭並與50個中國人同囚 強迫練打字

內地年輕演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，獲救後接受泰國媒體採訪時表示，他自己是被欺騙來到泰國從事表演工作，但到達後卻被剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電詐中心的工作。

西藏地震｜救援人員瓦礫堆尋獲90多歲婆婆 奇蹟生還身體無大礙

西藏日喀則市定日縣周二（7日）發生6.8級地震，截至當晚7時，已造成126人遇難、188人受傷，28名重症人員轉移到市人民醫院救治；倒塌房屋3,609戶。

央視報道，救援人員在曲洛鄉吉雄村一個倒塌民宅中，成功救出一名90多歲婆婆，她並無大礙，堪稱奇蹟。

洛杉磯高級社區山火失控 當地宣布緊急狀態 逾3萬人須撤離

美國加州洛杉磯高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火持續擴大，火場面積截至當地時間1月7日，已迅速擴大到超過510公頃，摧毀了不少房屋並造成交通堵塞。當地宣布進入緊急狀態，逾3萬民眾須撤離。

有片｜重慶男用可樂瓶砸大熊貓 將蘭香嚇到抱頭遭警帶走

據《新京報》報道， 昨日（1月5日），在重慶動物園，一名男子突然向大熊貓蘭香扔出一瓶飲料，該名男子遭到其他遊客指責後報警，反被警方帶走。1月6日，重慶動物園職員表示，蘭香受到驚嚇，但並未受傷。

邵家臻胃癌再入院插喉失眠難熬 最新病況：啟動紓緩治療

去年10月確診患胃癌的55歲社福界立法會前議員邵家臻，緊急切除半個胃及附近淋巴後，體重大減15公斤。他近日透露因為胃癱等後遺症再入院，須插鼻胃喉，無法說話之餘亦嘆失眠煎熬：「今晚瞓到三個鐘，當我贏可以嗎？」邵家臻今天（7日）晚上更新病況，表示「紓緩性治療正式啟動」。