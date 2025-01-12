休班關員涉九龍灣車禍　陳子達︰同事感受複雜　拒評舉動是否安全

九龍灣本月3日發生致命車禍，一名休班男海關被警方以涉嫌干預汽車罪拘捕。新任海關關長陳子達再度被問及事件，他表示有關員牽涉在內，海關內部「有較複雜的不同感受」。至於關員舉動是否安全、是否符合海關內部指引，陳子達說警方正在調查，現階段不適合作任何評論。



新任海關關長陳子達。（何夏怡攝）

有海關職員早前懷疑協助警方追截一輛電單車，站出馬路中間，試圖阻截。電單車司機最終死亡，關員及後因涉嫌干擾汽車被捕。海關關長陳子達今（12日）接受電視台訪問，表示海關內部職員對事件感受複雜。

呢件事情喺社會上引起好廣泛嘅討論，我相信我哋海關牽涉到自己同事，牽涉喺案入面，佢哋都有比較複雜嘅唔同感受。 海關關長陳子達

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陳子達認為作為一個公民，所有行動都要符合法律，同時以安全為首要考慮。他表示執法過程中，往往會遇到很多危險情況，海關在培訓中強調要以安全為首要，同時要關顧自己以及其他人的安全。他認為現時的培訓及指引足夠。

這次事件中休班關員的舉動是否符合海關內部的安全指引，陳子達回應指關員當時並非執行職務。他之後再被問到這次是否一件個別事件、關員對於如何兼顧安全是否有足夠掌握。陳子達說警方正在調查，現階段不適合作任何評論。