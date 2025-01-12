今日新聞8分鐘｜買假飛苦主智擒騙徒｜緬北華人變「行走人民幣」

雞公嶺山火｜焚燒15小時未熄 煙熏錦田 GFS續擲水彈灌救

八鄉雞公嶺昨日（11日）下午發生山火，火線一度逾幾百米長，濃煙席捲半空。至今日（12日）上午8時許，火勢歷經超過15小時仍未救熄，錦田被煙霧濃罩，熏入屋內。不過目前「火龍」已餘下一條，並已縮減至80米，消防員及政府飛行服務隊（GFS）全力灌救。

尖沙咀男子觀光船墮海掙扎 目擊者驚呼：救人喇！

今日（11日）傍晚6時56分，警方接報尖沙咀天星碼頭對開海面，一名男子從觀光船墮海，及後經船上其他人救起，男子並無大礙，無需送院。有讀者向《香港01》事發現場影片，可見一名黑衣男子在海中載浮載沉，一直在划水，頭部一直保持在水面之上。其他人發現有人墮海後，高呼「有人掉水了！」、「救人喇！」、「呢到呀！」，亦有人不解情況問「怎麼掉下去？」男子一直在水中掙扎，激起大量水花。隨後有人從船上伸出一支長竿，男子捉着後由他人救回船上。

大圍兩女追逐 揭Carousell買$7500劉德華尾場假飛 苦主嬲爆放蛇

劉德華舉辦跨年演唱會，由2024年12月中旬開始至今年1月10日圓滿結束，演唱會期間「黃牛飛」需求甚殷，更有不法之徒製作假門票欺騙觀眾。網上昨日流傳4條影片，兩女傍晚時份在港鐵大圍站內拉扯，其中一名灰衣女大聲指控對方「賣假飛呀」，又大喊「捉住佢」，被阻止離開的長褸女子爆粗斥「唔好搞呀！X你老X」，兩人追逐至對面村南道，長褸女更登上的士企圖離開，但灰衣女站在車頭攔阻。事件引起眾多街坊圍觀，及後警方亦到場調查。

西貢私家車猛撼路壆陷火海 熱心人助救出司機：快啲出嚟！

西貢今日（11日 ）發生驚險交通意外。傍晚6時47分左右，警方接獲多名駕駛人士報案，指一輛黑色私家車在西貢公路歡泰花園對開，懷疑失控自炒猛撼路壆，撞欄杆路牌，其後餘波未停再剷上草叢。私家車隨後冒煙，不久後全車陷入火海，焚起熊熊烈火。51歲姓梁男司機起初呆坐車內，之後在熱心人提醒及協助下及時逃出車廂，受傷清醒，由救護員送往將軍澳醫院治理。消防出動煙帽隊拖喉灌救，約半小時後將火救熄。

沙田小巴疑失控「自炒」衝行人隧道 司機一度被困 3人受傷

沙田發生嚴重車禍。本周六（11日）晚上10時許，一輛小巴駛至沙田正街1號捐血站對出時，懷疑失控「自炒」，掃毀約10米長鐵欄，繼而剷上行人路，衝落5至6米深草坡近行人隧道，司機一度被困，警方和消防接報到場。

上水傷心男插水式撲出馬路 司機反應快扭軚救一命

今（12日）午網上流出一段車cam片段，片中司機於上水清曉路行駛，期間一名穿白衣的男子高速衝出馬路，更利用助跑以接近「插水式」的姿態倒地。司機被突如其來跳出馬路的男子嚇得措手不及，連「嘩」兩聲，同時扭軚躲避。之後疑問同行乘客「有冇（撞）中啊?」，確認後再指「中咗」。

緬北詐騙｜中國人被反覆賣豬仔售價逾40萬 被人毆打虐待殘害致死

緬甸北部地區毗鄰我國邊境，長期局勢動盪，「犯罪窪地」效應日趨凸顯。大量電詐集團快速興建大規模電詐園區，通過高薪招聘、組織偷渡等方式大肆招募人員到詐騙園區，瘋狂實施針對中國公民的電詐犯罪。

緬甸詐騙營｜保安局泰國跟進被禁錮港人 家屬冀過年前把家人帶回

緬甸詐騙營近月「復活」，至少有12名求助港人仍被禁錮詐騙營，保安局工作小組今日（12日）前往泰國跟進事件。有個案於半年前已求助，有被禁錮港人的家屬對是次行動表示歡迎，認為政府「起碼肯做先啦」、「見到曙光」，期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回。

荃灣餐廳奇招吸客 5次早餐送一晚飯 老闆指生意難做兼答謝街坊

本港經濟未見有向好趨勢，餐飲及零售業均為重災區，不少商戶紛紛推出優惠吸引市民消費。位於荃灣海濱花園的「新知味茶餐廳」就推出了「吃早餐送晚餐」優惠，街坊每吃了五頓早餐，便可免費換領一餐晚飯。記者今日到餐廳視察，負責人鄧先生同意他們是以「奇招」吸引客人，指「生意真係難做」，同時亦為了答謝街坊的支持。