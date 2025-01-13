港辦首屆大灣區懲教戰術技能挑戰賽 7隊百人比拼射擊鎮暴等項目
撰文：蕭通
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懲教署主辦的首屆大灣區懲教戰術技能挑戰賽周一（13日）揭開序幕，超過100名來自內地、澳門及香港的懲教人員參加。懲教署盼透過是次活動，促進粵港澳大灣區內懲教機構的專業交流，及提升懲教人員處理突發事件的應變能力和專業水平。
一連五日舉行 鄧炳強指意義非凡
賽事一連五日舉行，共有7支參賽隊伍，分別來自廣東省監獄管理局、廣州市司法局、深圳市司法局、澳門懲教管理局及香港懲教署。比賽設有4個項目，包括實彈射擊、障礙挑戰、暴亂處理及搜救行動，考驗體能意志、戰術技能、團隊合作、指揮及處理突發事件的應變能力。
保安局局長鄧炳強在開幕典禮致辭時表示，這次活動意義非凡，為大灣區內懲教機構提供交流平台，讓人員互學互鑑，他亦肯定懲教署創辦是次挑戰賽的努力。
除了比賽外，懲教署亦會安排各地代表參觀香港的懲教院所和進行懲教經驗、戰術和裝備及文化交流，為未來加強大灣區合作打下堅實基礎。
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