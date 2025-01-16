有機構指出租電動輪椅非全新　部份維修費較貴　變相用家「孭鑊」

消費者委員會早前搜集了10間提供出租電動輪椅服務機構的資料，發現租金有較大落差，部份月租相差超過5倍，而當電動輪椅有損壞，機構會收取維修費。樂延協進社外務副主席蘇永通今早（16日）在電台節目中表示，機構租出的電動輪椅大多不是全新，變相用家要為上一位使用者承擔維修責任，而且有些出租機構維修費較貴，與一輛全新、較便宜的電動輪椅相約，認為情況「離譜啲」。



消費者委員會早前搜集了10間提供出租電動輪椅服務機構的資料，發現租金有較大落差，部份月租相差超過5倍，而當電動輪椅有損壞，機構會收取維修費。（資料圖片）

出租輪椅機構收取運費價錢合理 惟維修費須商椎

消委會報告顯示，10間提供出租電動輪椅服務機構，部份會收取運送輪椅的費用。蘇永通表示，有關運費與一般運輸費用相差不大，屬正常水平，惟維修費方面有較多討論空間。他指出，有關機構租出的電動輪椅本身不是全新，有需要人士在租用時已知，因此會出現「下手要孭維修嘅鑊」的情況，對用戶沒有太大保障。

他又補充，認同消委會建議，使用者租用電動輪椅前需接受專業醫護評估，因為有需要人士或長者，可能有身體退化或老化，如眼花、注意力不足等問題，而機構在租出電動輪椅前未必清楚，或有機會導致意外發生。但是，有需要人士或長者要如何才可得到轉介，也是一個問題。

樂延協進社外務副主席蘇永通說，電動輪椅在人群中穿插時，予人觀感一定快，不過有機構會因應使用者情況而調低其電動輪椅的速度。。(資料圖片/陳淑霞攝)

至於電動輪椅有機會因車速問題而發生意外，蘇永通說電動輪椅是個人代步工具，「行人撞爆玻璃都要賠」，電動輪椅使用者亦如是，但如需購買保險，他指暫時未有聽聞保險公司如何衡量保費。

他另舉新加坡為例，指當地有限制電動輪椅速度為6公里，惟目前香港則未有限制。他續說香港人多，電動輪椅在人群中穿插時，予人觀感一定快，不過有機構會因應使用者情況而調低其電動輪椅的速度。