黎智英接受控方盤問｜認有兩名美前軍官好友　一人曾是特朗普顧問

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（16日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第27天自辯。控方開始盤問黎智英時，黎承認與美國退役上將Jack Keane，及前副國防部長Paul Wolfowitz是好友，前者更曾是特朗普的私人顧問，但他認為其友的意見對美國的軍事及外交政策影響不大。控方又展示黎與其助手通訊談及Jack Keane提及中國擴張的看法獲重視，黎回應高興聽到其積極態度。黎解釋，他意指其友就增加國防預算的「積極態度」，並非指對中國的看法。



黎智英開始接受控方盤問。(資料圖片)

黎稱不涉蘋果停運的決定

黎智英今作供指，《蘋果日報》於2021年6月停運時，他對停運一事沒有角色，亦不記得是否有人事前有把事告知他。他又透露，停運是董事局的決定，他不記是從新聞得知，或是有人告知。辯方正式完成對黎智英的主問。

認與美國退役上將是好友

控方隨即開始盤問，先問及黎和美國退役上將Jack Keane的關係。黎稱Jack Keane是其好朋友，控方問是否於2016年8月已認識對方，黎稱不確認。控方遂展示黎和助手Mark Simon於該月的訊息紀錄，當時黎向Mark Simon索取Jack Keane的電郵。黎確認稱當時已認識Jack Keane。他們會以WhatsApp和電郵聯絡，亦曾經見面，兩人保持聯絡至今。

美國前退役上將 Jack Keane，他曾是特朗普的私人顧問。(資料圖)

黎智英亦承與前美國國防部副部長Paul Wolfowitz是關係密切的朋友。(Getty圖片)

Jack Keane曾是特朗普的個人顧問

控方續問，時任美國總統特朗普曾經打算委任Jack Keane為國防部長，Jack Keane未有接受，但成為特朗普的個人顧問。黎稱當時知道此事，形容Jack Keane和特朗普關係密切，但不認為他對美國的軍事和外交政策，有很大影響。

積極態度是指國防預算

控方展示黎和Mark Simon於2017年11月9日的訊息，當時Mark Simon稱：「Jack Keane對中國擴張的看法，獲總統重視。」黎回應：「很高興聽到Jack Keane的積極態度。」黎稱其訊息所指的「積極態度」，是指Jack Keane認為要增加國防預算，而非指對中國的看法。被問及是否支持Jack Keane的積極態度，黎否認。

認與美國前國防部長是密切朋友

控方續問黎和美國前副國防部長Paul Wolfowitz的關係。黎透露於2013年曾聘用Paul為顧問，助他在緬甸尋找營商機會。黎形容Paul Wolfowitz是其關係密切的朋友，兩人在2016至2020年間都有聯絡，有些場合會見到Paul Wolfowitz和Jack Keane兩人，但見到前者的場合較多。控方問黎，為何和他們見面，黎回應是朋友聚會，沒有其他目的。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要