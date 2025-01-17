黎智英接受盤問｜為蔡英文引薦兩美前高官　黎曾支付近1500萬港元

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（17日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第28天自辯。控方繼續就黎引薦兩名美國前高官Jack Keane和Paul Wolfowitz，予時任台灣總統蔡英文認識作盤問。黎認給兩名美國前軍方高層的顧問費每年合共150萬美元(約1168萬元)，兩人一年出訪台灣四次。此外，庭上訊息顯示，黎曾支付1490萬港元，以支付兩人的顧問費和其他行程費用。



黎智英為安排蔡英文與兩美前高官會面，支付顧問費等近1500萬港元。（資料圖片）

安排三人會面只有口頭協議

黎智英早前提到時任台灣總統蔡英文，想知時任美國總統特朗普對台灣的看法，遂引薦美國退役上將Jack Keane，和前副國防部長Paul Wolfowitz予蔡認識，並促成三人會面。黎認向Jack Keane和Paul Wolfowitz支付顧問費，但他們之間沒有書面合約，只有口頭協議。

否認三人會面談及以台為籌碼

控方展示訊息，顯示黎的助手Mark Simon於2019年7月19日，向黎智英發出的訊息，提及和Jack Keane和Paul Wolfowitz有兩年的合約，又稱在2017年安排4次行程，於2018年和2019年則另有4次行程。黎庭上強調，其記憶是口頭協議只涉一年，包括4次行程。控方問，該4次行程是否涉及同一主題。黎回應指他沒有參與3人的會面，不知道他們談及什麼主題，但否認控方所指，他們是討論美國和中國交涉時，以台灣為籌碼。

美國前退役上將 Jack Keane。(資料圖)

前美國國防部副部長Paul Wolfowitz。(Getty圖片)

蔡英文：台總統蔡英文2023年5月2日接見「2023年美京中華會館回國參訪團」，期間發表演說。（台總統府影片截圖）

訊息顯示曾去過日本越南等

控方續問，該協議是否不只局限兩人到台灣，黎否認。控方遂展示Mark Simon於2017年7月30日，向黎發送的訊息。訊息提及，Paul Wolfowitz認為兩人應前往越南、日本和其他盟友，認為可為台灣帶來好處。黎解釋，該個只是建議，最終沒有實行。此外，Mark Simon於2018年11月13日向黎傳訊息，指2018年涉及三個行程，期間曾到日本、新加坡、越南和台北。黎稱對該些行程沒有印象。

兩人顧問費每年75萬美元

黎又指，Mark Simon處理支付兩人顧問費，事前不需獲黎批准。法官李運騰問黎，有否告知Mark Simon預算，黎說沒有並指是Mark Simon決定。控方展示2018年7月19日的訊息，當時黎智英問有關1490萬的洗費，Mark Simon解釋Jack Keane和Paul Wolfowitz各自收取的顧問費，為每年75萬美元。另外向Jack Keane支付25萬美元的「饋贈」(gift payment)。此外，兩人為行程墊支的費用，和支付予一名「Rupert」的費用，合共140萬元。因此，相關支出合共是1490萬元。訊息亦提及，兩人不想交稅，Mark Simon因此按他們要求，在加拿大向他們支付款項。

饋贈是給Jack Keane還款

黎庭上確認，Jack Keane和Paul Wolfowitz各自收取的顧問費，為每年75萬美元。至於「Rupert」則是台灣的專家，亦有一同前往台灣。他續指，支付予Jack Keane的「饋贈」，並非真的是「饋贈」，而是讓Jack Keane清還其貸款，而Jack Keane是需要償還該筆款項。被問及對方是否有償還時，黎稱不知道。

台蘋每月向江支付20.9萬新台幣

控方亦問及，黎智英和江春男的關係。黎指，江先後替台灣《壹週刊》和《台蘋》撰文。控方展示一封於2020年3月的《台蘋》內部電郵，內容提及黎智英於2017年11月交代，因江春男對黎或《台蘋》有某些用處，《台蘋》每月向江支付20.9萬元新台幣，以顧問費名義出賬。至2019年初，當時《台蘋》社長認為江已沒有替該報撰文，但黎回應要繼續付款。至2020年3月，《台蘋》的社長認為不應再支付該筆費用。

曾向江支付580萬新台幣

黎指，江當上蔡英文的「左右手」後，沒有替《台蘋》撰文，但《台蘋》仍繼續向付錢。他其後發現此事，已指示不要再向江付錢。庭上展示相關轉帳，顯示《台蘋》於2017年11月至2020年2月，向江支付合580萬元新台幣(約137.2萬港元)。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要